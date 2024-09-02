Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Закриття ФОПів набирає обертів: невтішні дані

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Закриття ФОПів набирає обертів: невтішні дані
193 192 нові ФОПи було зареєстровано від початку року
фото: Freepik

Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи

За вісім місяців 2024 року українці відкрили майже 194 тисячі нових ФОПів. За цей же період закрилося трохи більше 120 тисяч ФОПів. Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру (ЄДР), передає Опендатабот.

Динаміка української фопономіки

193 192 нові ФОПи було зареєстровано від початку року, що більше, ніж до початку повномасштабної війни, коли за той самий період відкрилось 186 144 нових справ.

За словами аналітиків, після суттєвого спаду на початку великого вторгнення кількість нових реєстрацій стабілізувалася і вже другий рік поспіль залишається на одному рівні.

Фахівці звернули увагу, що рекордною стала частка жінок серед новоспечених бізнесменів – 60%. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав 55,6%, а у перший рік повномасштабної війни – 47%.

Де відкрилося найбільше нових ФОПів

Найбільше нових справ відкрили підприємці у столиці – 26 303 або 13,6% від загальної кількості нових ФОПів цьогоріч. Також активно реєструють новий бізнес на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).

Найбільш помітно зросла кількість нових ФОПів за рік у Запорізькій області – на 11%, Кіровоградській – на 10% і Чернігівській областях – на 9,6%. Водночас бізнес-активність помітно вщухла у прифронтовій Луганській (-14,7%) та Івано-Франківській (-8%) областях.

ПРимітно, що попри те, що Харківщина входить до переліку регіонів з найбільшою кількістю нових ФОПів, кількість реєстрацій у цьому регіоні скоротилася на 6% порівняно з попереднім роком.

Топ сфер діяльності

Третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, а ІТ-сектор привертає 7,6% нових підприємців. Замикає трійцю найбільш запитаних напрямків для нових справ надання індивідуальних послуг (7%).

«Варто зазначити, що за рік топ зазнав деяких змін: у 2023 серед лідерів були кафе та ресторани, то цьогоріч їх витіснило надання інформаційних послуг», – підкреслюють аналітики.

Скільки ФОПів закрилися і де це стається найчастіше

Наразі кількість нових справ в 1,6 разів більша, аніж закритих. Так, 120 154 ФОПи закрилось в Україні від початку року.

«Найбільше постраждали новостворені підприємства: з тих, що були відкриті торік, закрилося 24,5%, а з тих, що відкрилися цього року, – 13,7%. Медіана діяльності ФОПів, закритих цьогоріч, складає 2 роки і 7 місяців», – підрахували аналітики.

Найбільше ФОПів закрилося в Києві – 13% (15 770), Харківській – 8% (10 097) та Дніпропетровській – 8% (9 931) областях.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків YouControl, в Україні стрімко скорочується кількість фізичних осіб підприємців та продовжується тенденція скорочення кількості зареєстрованих компаній. 

До слова, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон №7331, який спрощує ведення господарської діяльності та започаткування бізнесу в період воєнного стану. 

Читайте також:

Теги: бізнес ФОП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції проти Росії лише посилюються
Хроніки санкцій. Росія активно шукає вихід зі складної ситуації
17 серпня, 14:50
Ввозити подібні верстати в Росію заборонено європейськими правилами експортного контролю
Угорська компанія передала РФ підсанкційне обладнання для створення зброї – ЗМІ
6 серпня, 19:53
Представники бізнесу виступають за посилення заходів із детінізації економіки замість підвищення податків
Підвищення податків. Бізнес звернувся до влади з новою заявою
5 серпня, 20:02
На Дніпропетровщині посадовці втягували жінок у проституцію: деталі справи
На Дніпропетровщині посадовці втягували жінок у проституцію: деталі справи
2 серпня, 18:04
Депута покарали за бізнес в Білорусії
Німецького депутата оштрафували за вирощування цибулі в Білорусії
9 серпня, 02:20
У Дубаї тестують ініціативу «Гнучке літо»
У ОАЕ розпочалось тестування 4-денного робочого тижня
9 серпня, 23:30
Від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії
В Україні зросла кількість компаній, які позбулися російського сліду
14 серпня, 13:00
На сайті SOCAR станом на 20 серпня повідомлень про домовленості з «Газпромом» немає
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через домовленості із «Газпромом»
20 серпня, 16:14
Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко рахує дні, коли вийде на волю
Успішна прабабуся та інші родичі Павла Кириленка Тема дня
28 серпня, 21:25

Бізнес

Закриття ФОПів набирає обертів: невтішні дані
Закриття ФОПів набирає обертів: невтішні дані
«Метінвест» відкрив онлайн-меморіал загиблим воїнам-співробітникам
«Метінвест» відкрив онлайн-меморіал загиблим воїнам-співробітникам
Інвестор пояснив, що заважає будівництву нових електростанцій
Інвестор пояснив, що заважає будівництву нових електростанцій
«Укрзалізниця» створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень
«Укрзалізниця» створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень
З початку літа прибутки російського бізнесу впали в чотири рази
З початку літа прибутки російського бізнесу впали в чотири рази
Нацбанк увів обмеження для бізнесу на готівкові перекази від фізосіб
Нацбанк увів обмеження для бізнесу на готівкові перекази від фізосіб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
34K
Візит Путіна в Монголію. Що заплатила Росія за безпеку диктатора?
20K
Політолог пояснив, чому Путін вирішив поїхати в Монголію
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6239
Між російськими військами та Покровськом залишилася одна лінія оборони – Forbes
5078
Магучіх розвеселила мережу ефектним танком

Новини

Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua