Закриття ФОПів набирає обертів: невтішні дані

193 192 нові ФОПи було зареєстровано від початку року

Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи

За вісім місяців 2024 року українці відкрили майже 194 тисячі нових ФОПів. За цей же період закрилося трохи більше 120 тисяч ФОПів. Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру (ЄДР), передає Опендатабот.

Динаміка української фопономіки

193 192 нові ФОПи було зареєстровано від початку року, що більше, ніж до початку повномасштабної війни, коли за той самий період відкрилось 186 144 нових справ.

За словами аналітиків, після суттєвого спаду на початку великого вторгнення кількість нових реєстрацій стабілізувалася і вже другий рік поспіль залишається на одному рівні.

Фахівці звернули увагу, що рекордною стала частка жінок серед новоспечених бізнесменів – 60%. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав 55,6%, а у перший рік повномасштабної війни – 47%.

Де відкрилося найбільше нових ФОПів

Найбільше нових справ відкрили підприємці у столиці – 26 303 або 13,6% від загальної кількості нових ФОПів цьогоріч. Також активно реєструють новий бізнес на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).

Найбільш помітно зросла кількість нових ФОПів за рік у Запорізькій області – на 11%, Кіровоградській – на 10% і Чернігівській областях – на 9,6%. Водночас бізнес-активність помітно вщухла у прифронтовій Луганській (-14,7%) та Івано-Франківській (-8%) областях.

ПРимітно, що попри те, що Харківщина входить до переліку регіонів з найбільшою кількістю нових ФОПів, кількість реєстрацій у цьому регіоні скоротилася на 6% порівняно з попереднім роком.

Топ сфер діяльності

Третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, а ІТ-сектор привертає 7,6% нових підприємців. Замикає трійцю найбільш запитаних напрямків для нових справ надання індивідуальних послуг (7%).

«Варто зазначити, що за рік топ зазнав деяких змін: у 2023 серед лідерів були кафе та ресторани, то цьогоріч їх витіснило надання інформаційних послуг», – підкреслюють аналітики.

Скільки ФОПів закрилися і де це стається найчастіше

Наразі кількість нових справ в 1,6 разів більша, аніж закритих. Так, 120 154 ФОПи закрилось в Україні від початку року.

«Найбільше постраждали новостворені підприємства: з тих, що були відкриті торік, закрилося 24,5%, а з тих, що відкрилися цього року, – 13,7%. Медіана діяльності ФОПів, закритих цьогоріч, складає 2 роки і 7 місяців», – підрахували аналітики.

Найбільше ФОПів закрилося в Києві – 13% (15 770), Харківській – 8% (10 097) та Дніпропетровській – 8% (9 931) областях.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків YouControl, в Україні стрімко скорочується кількість фізичних осіб підприємців та продовжується тенденція скорочення кількості зареєстрованих компаній.

До слова, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон №7331, який спрощує ведення господарської діяльності та започаткування бізнесу в період воєнного стану.