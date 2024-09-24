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Влітку більше половини нових ФОПів відкрили жінки: яку галузь обирають найчастіше

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Влітку більше половини нових ФОПів відкрили жінки: яку галузь обирають найчастіше
Улітку 2024 року 62,5% (46 тис.) нових ФОПів відкрили жінки
фото: Pexels

Однією з найпромовистіших тенденцій літа 2024 року є різка зміна гендерного балансу серед підприємців

Улітку 2024 року реєстрації ФОП знизилися на 19,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. При цьому кількість жінок серед новоспечених підприємців у літні місяці зросла до 62,49% – це рекорд за останні чотири роки. Про це йдеться в дослідженні YouControl.

Порівняно з 2023 роком, кількість нових ФОПів цьогоріч зменшилася на 19,8% (на 18,2 тисячі ФОПів менше відкрили влітку 2024, ніж улітку 2023). Водночас варто відзначити, що спад у порівнянні з літом 2021 року не є таким суттєвим і склав усього 5%. Загалом в Україні за літо 2024 року зареєстрували близько 73,6 тис. нових ФОПів. 

Влітку більше половини нових ФОПів відкрили жінки: яку галузь обирають найчастіше фото 1

Кількість припинень діяльності ФОПів у 2024 році (48,0 тис.) також знизилася на 9,38% у порівнянні з літом 2023 року (52,9 тис.). Проте в порівнянні з 2021 роком (42,6 тис.) бачимо негативну динаміку, бо кількість закритих ФОПів приросла на 12,6%. 

За даними аналітиків, у всіх областях спостерігається спад реєстрацій ФОПів у порівнянні з літом 2023 року. Найвищий спад реєстрацій у літні місяці 2024 року у порівнянні до аналогічного періоду 2023 року у Донецькій – 29,9%, Івано-Франківській – 28,4%, Черкаській – 27,7%, Миколаївській – 25,1% областях та Києві – 23,7%. 

Влітку більше половини нових ФОПів відкрили жінки: яку галузь обирають найчастіше фото 2

Найбільше ФОПів зареєстрували у Києві – 9,8 тис., Дніпропетровській – 6,9 тис., Львівській – 5,6 тис., Київській – 5,4 тис. та Харківській областях – 5,3 тис.

«Виявлений факт зменшення кількості реєстрацій підтверджує наші попередні висновки про те, що високий рівень реєстрації юридичних осіб та ФОП у 2023 році мав природу «відкладеного попиту» на послуги з державної реєстрації компаній, що було більш складною задачею у перший рік (2022) повномасштабної війни, – зазначає фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк. – Нині відбувся не так спад рівня реєстрацій, як повернення на більш звичні, «природні» темпи реєстрацій бізнесу в Україні».

Однією з найпромовистіших тенденцій літа 2024 року є різка зміна гендерного балансу серед фізичних-осіб підприємців на користь жінок. Хоча загальний приріст кількості реєстрацій зменшився, частка жінок серед нових ФОПів значно зросла: влітку 2024 року 62,5% (46,0 тис.) нових ФОПів відкрили жінки. Літом 2023 року було 58,2% (53,4 тис.), а в 2021 – 51,3% (39,7 тис.).

Влітку більше половини нових ФОПів відкрили жінки: яку галузь обирають найчастіше фото 3

Водночас у припиненні діяльності зросла частка чоловіків. У 2024 році чоловіки становили 52,28% (25,1 тис.) серед тих, хто припинив діяльність, що також є показовим трендом порівняно з попередніми роками. Адже влітку 2023 року частка чоловіків серед закритих ФОПів складала 48,1% (25,5 тис.), а у 2021 – 45,9% (19,6 тис.). 

Тим часом сфера роздрібної торгівлі, попри загальний спад, залишається відносно стабільною – кількість реєстрацій ФОП у 2024 році знизилася лише на 20% порівняно з 2023 роком, але все ще перевищує показники 2021 року на 3%.

Влітку більше половини нових ФОПів відкрили жінки: яку галузь обирають найчастіше фото 4

А от інформаційні технології, які були драйвером розвитку в попередні роки, показали спад реєстрацій ФОП на 21% (9,1 тис.) у 2024 році порівняно з 2023 роком (11,6 тис.) і майже на 48% (18,7 тис.) порівняно з 2021. До того ж, кількість закритих ФОПів за літні місяці 2024 року зросла на 157% у порівнянні з цим же періодом 2021 року: 8,8 тис. проти 3,4 тис. 

Натомість оптова торгівля та громадське харчування демонструють позитивні тенденції. У 2024 році (4,6 тис.) кількість нових ФОП в оптовій торгівлі зросла на 8% порівняно з 2023 (4,2 тис.) і на 69% у порівнянні з 2021 роком (2,7 тис.). 

Нагадаємо, що за вісім місяців 2024 року українці відкрили майже 194 тисячі нових ФОПів. За цей же період закрилося трохи більше 120 тисяч ФОПів. Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи. 

За даними аналітиків YouControl, в Україні стрімко скорочується кількість фізичних осіб підприємців та продовжується тенденція скорочення кількості зареєстрованих компаній. 

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон №7331, який спрощує ведення господарської діяльності та започаткування бізнесу в період воєнного стану. 

Теги: бізнес жінка ФОП

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