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У Чернігові на місці знищеного окупантами «Епіцентру» відкрився новий гіпермаркет (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Чернігові на місці знищеного окупантами «Епіцентру» відкрився новий гіпермаркет (фото)
Відбудований «Епіцентр» у Чернігові
фото: Юлія Чудновець/Facebook

Площа торгового центру після відбудови зросла майже на 50%

На околицях Чернігова сьогодні, 9 листопада, відкрито новий торговий центр «Епіцентр». Колишній ТЦ компанії, який був на цьому місці, російські окупанти знищили наприкінці лютого 2022 року.

Фото нового «Епіцентру» показала на своїй сторінці у фейсбуці керівниця департаменту зі зв'язків із громадськістю компанії Юлія Чудновець.

Загальна площа торгового центру після відбудови зросла майже на 50% до 33 тис. кв. м. Пізніше тут з'явиться підземний паркінг та укриття для близько п'яти тисяч осіб.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2022 року в місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.

Теги: Чернігів магазин війна бізнес

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