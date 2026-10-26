Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Києві помер засновник Театру на Печерську Юрій Якуша

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві помер засновник Театру на Печерську Юрій Якуша
У віці 51 року помер актор Юрій Якуша, один із засновників Театру на Печерську
Фото: Facebook/Юрий Якуша

Артист стояв біля витоків одного з відомих столичних театрів та грав у його знакових виставах

У віці 51 року помер український актор Юрій Якуша, один із засновників Київського академічного театру на Печерську. Про смерть митця повідомили його колеги. Про це пише «Главком» із посиланням на офіційну сторінку театру.

«Сьогодні нам боляче прощатися з людиною, яка була частиною нашого життя, нашої юності та нашої історії. Юро, дякуємо за спільний шлях, за талант, за історії, які ми ще довго згадуватимемо, і за те, що був частиною нашої театральної родини! Спочивай з миром», – ідеться в повідомленні.

Колеги згадують Якушу як талановитого, ерудованого актора з особливим почуттям гумору. Він міг із цілковитою серйозністю розповідати найсмішніші історії, а його участь у знакових постановках назавжди залишиться частиною історії театру.

Прощання з артистом відбудеться у приміщенні Театру на Печерську за адресою: вулиця Мала Шияновська, 5. Дату та час церемонії повідомлять пізніше. Причину смерті актора наразі не оприлюднили.

Юрій Якуша народився 6 січня 1975 року в німецькому Потсдамі. У 1999 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, де навчався на курсі Миколи Рушковського.

У 2000 році разом з однокурсниками під керівництвом Олександра Крижанівського долучився до створення Театру на Печерську. Молоді актори сформували творчу основу нового колективу та визначили його мистецькі принципи.

Якуша зіграв у низці знакових вистав театру. Також працював у Київському академічному театрі юного глядача на Липках, знімався в художніх фільмах і телесеріалах, виконуючи переважно характерні та епізодичні ролі.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року помер український актор і режисер Олександр Крижанівський, під керівництвом якого Юрій Якуша разом з однокурсниками створював Театр на Печерську. Митцю було 66 років. Причиною смерті став інфаркт та супутні ускладнення. 

Раніше «Главком» також повідомляв про смерть актора Ігоря Назарова, який із 2000 року працював у Театрі на Печерську. Артист, відомий за серіалом «Спіймати Кайдаша», помер у листопаді 2020 року у віці 43 років після хвороби.

Читайте також:

Теги: смерть театр артист актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 3-4 жовтня
2 жовтня, 14:02
В Іркутській області вже закінчилися запаси антибіотиків, оскільки перелякані мешканці кинулися до аптек
Російські чиновники приховують масштабні спалахи смертельної чуми – The Sun
3 жовтня, 19:53
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 10-11 жовтня
9 жовтня, 15:48
Після влучання дрона у складському приміщенні, розташованому у Бучанському районі, виникла масштабна пожежа
Атака РФ на склади у Бучанському районі: під завалами знайдено тіло жінки
9 жовтня, 12:44
Олександр Венедчук здобув популярність завдяки участі в «Лізі сміху»
Помер 32-річний український комік Олександр (Веня) Венедчук
13 жовтня, 20:19
Сінді Кроуфорд щемливо звернулася до сина Преслі Гербера
Сінді Кроуфорд уперше прокоментувала смерть 27-річного сина
19 жовтня, 10:06
Землетрус магнітудою 7 балів стався у Тибеті
У Тибеті стався потужний землетрус: загинули щонайменше 16 людей
23 жовтня, 02:44
Наталія Кудря на сцені театру Лесі Українки
Народна артистка Наталя Кудря, мати ексспікера Разумкова, вийшла до глядачів в образі Одрі Гепберн (фото)
23 жовтня, 14:25
Автомобіль виїхав на узбіччя, а потім зіткнувся з металевою огорожею
Смертельна ДТП на Закарпатті: 20-річний пасажир загинув, водій утік
Вчора, 23:25

Суспільство

У «Дії» з’явився витяг із реєстру ветеранів: як отримати
У «Дії» з’явився витяг із реєстру ветеранів: як отримати
У Києві помер засновник Театру на Печерську Юрій Якуша
У Києві помер засновник Театру на Печерську Юрій Якуша
Уряд посилив контроль за бронюванням: частина підприємств може втратити статус критично важливих
Уряд посилив контроль за бронюванням: частина підприємств може втратити статус критично важливих
Зеленський виключив Мудру з Ради з підтримки бізнесу: хто її замінив
Зеленський виключив Мудру з Ради з підтримки бізнесу: хто її замінив
Графіки відключення світла 27 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
Графіки відключення світла 27 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
Зеленський посмертно нагородив захисника Бахмута, батька якого підозрюють у вбивстві Парубія
Зеленський посмертно нагородив захисника Бахмута, батька якого підозрюють у вбивстві Парубія

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
151K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
85K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua