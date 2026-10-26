У Києві помер засновник Театру на Печерську Юрій Якуша

У віці 51 року помер актор Юрій Якуша, один із засновників Театру на Печерську

Артист стояв біля витоків одного з відомих столичних театрів та грав у його знакових виставах

У віці 51 року помер український актор Юрій Якуша, один із засновників Київського академічного театру на Печерську. Про смерть митця повідомили його колеги. Про це пише «Главком» із посиланням на офіційну сторінку театру.

«Сьогодні нам боляче прощатися з людиною, яка була частиною нашого життя, нашої юності та нашої історії. Юро, дякуємо за спільний шлях, за талант, за історії, які ми ще довго згадуватимемо, і за те, що був частиною нашої театральної родини! Спочивай з миром», – ідеться в повідомленні.

Колеги згадують Якушу як талановитого, ерудованого актора з особливим почуттям гумору. Він міг із цілковитою серйозністю розповідати найсмішніші історії, а його участь у знакових постановках назавжди залишиться частиною історії театру.

Прощання з артистом відбудеться у приміщенні Театру на Печерську за адресою: вулиця Мала Шияновська, 5. Дату та час церемонії повідомлять пізніше. Причину смерті актора наразі не оприлюднили.

Юрій Якуша народився 6 січня 1975 року в німецькому Потсдамі. У 1999 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, де навчався на курсі Миколи Рушковського.

У 2000 році разом з однокурсниками під керівництвом Олександра Крижанівського долучився до створення Театру на Печерську. Молоді актори сформували творчу основу нового колективу та визначили його мистецькі принципи.

Якуша зіграв у низці знакових вистав театру. Також працював у Київському академічному театрі юного глядача на Липках, знімався в художніх фільмах і телесеріалах, виконуючи переважно характерні та епізодичні ролі.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року помер український актор і режисер Олександр Крижанівський, під керівництвом якого Юрій Якуша разом з однокурсниками створював Театр на Печерську. Митцю було 66 років. Причиною смерті став інфаркт та супутні ускладнення.

Раніше «Главком» також повідомляв про смерть актора Ігоря Назарова, який із 2000 року працював у Театрі на Печерську. Артист, відомий за серіалом «Спіймати Кайдаша», помер у листопаді 2020 року у віці 43 років після хвороби.