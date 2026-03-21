Помер актор серіалу «Баффі – винищувачка вампірів» Ніколас Брендон

Актор помер уві сні з природних причин

Світову кіноспільноту сколихнула сумна новина з Голлівуду. У п'ятницю, 20 березня 2026 року, пішов із життя американський актор Ніколас Брендон, найбільш відомий мільйонам глядачів за роллю Ксандера Гарріса у культовому серіалі «Баффі – винищувачка вампірів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву родини актора у виданні The Hollywood Reporter.

Брендон помер уві сні з природних причин. Останніми роками актор боровся з серйозними проблемами зі здоров'ям, зокрема вродженою пороком серця та синдромом кінського хвоста, що потребував складних операцій на хребті.

Творчий шлях та спадок «Ксандера»

фото з відкритих джерел

Ніколас Брендон назавжди вписав своє ім'я в історію масової культури. Його персонаж у «Баффі» допоміг змінити сприйняття «ботаніків» та аутсайдерів, зробивши образ незграбного, але кумедного та вірного друга популярним.

Окрім «Баффі», Брендон запам'ятався глядачам у таких проєктах:

«Злочинні уми» – періодична роль технічного фахівця Кевіна Лінча.

«Кухонні таємниці» – ситком, де він грав разом із Бредлі Купером.

«Пляжна вечірка психопатів» – культова комедія-пародія, що стала хітом фестивалю «Санденс».

У заяві родини зазначається, що останніми роками Нікі знайшов нову пристрасть у живописі. Попри складне минуле та боротьбу із залежностями, на момент смерті актор проходив лікування і був оптимістично налаштований щодо свого майбутнього.

«Ми з розбитим серцем повідомляємо про смерть нашого брата та сина. Він був пристрасним, чутливим і безмежно прагнув творити. Ті, хто справді знав його, розуміли, що його мистецтво було одним із найчистіших відображень того, ким він був», – йдеться у повідомленні родини.

У актора залишився брат-близнюк Келлі Донован, який свого часу також знімався у «Баффі», підміняючи брата в епізоді «Заміна».

