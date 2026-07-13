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Помер актор «Парку Юрського періоду»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Сем Ніл зіграв роль доктора Алана Гранта у фільмах «Парк Юрського періоду»
фото: Getty Images

Сем Ніл зіграв у понад 100 стрічках за 50 років карʼєри у кіно

13 липня у Сіднеї (Австралія) помер новозеландський актор Сем Ніл. Він був відомий своїми ролями у стрічках «Парк Юрського періоду», «Гострі картузи» та інших. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звістку родини актора.

Актор Сем Ніл пішов з життя у віці 78 років

Як повідомили рідні Сема Ніла, він помер раптово. Причину смерті рідні актора не розголошували. «Із глибоким сумом родина Сема Нілла повідомляє, що він помер у понеділок, 13 липня 2026 року, у Сіднеї, Австралія. Сем пішов із життя в оточенні рідних і близьких, зберігши гідність, яка вирізняла його протягом усього життя. Його смерть стала раптовою та несподіваною, однак родина вдячна за те, що до останніх днів він залишався вільним від раку. Детальнішу інформацію повідомлять пізніше. Наразі родина просить поважати її право на приватність у цей надзвичайно важкий час», – йдеться в повідомленні.

Помер актор «Парку Юрського періоду» фото 1
фото: Іnstagram/samneilltheprop

Напередодні Сем Ніл поборов рак крові та перебував у ремісії. У 2023 році йому діагностували рідкісну форму раку крові – Т-клітинну лімфому.

Творчий шлях Сема Ніла

Сем Ніл зіграв у серіалі «Гострі картузи»
Сем Ніл зіграв у серіалі «Гострі картузи»
фото: Іnstagram/samneilltheprop

Сем Ніл народився 14 вересня 1947 року в Північній Ірландії. У 1954 році він із родиною повернувся на батьківщину свого батька, до Нової Зеландії.

Сем Ніл у серіалі «Гострі картузи»
Сем Ніл у серіалі «Гострі картузи»
фото: Іnstagram/samneilltheprop

Він починав свій акторський шлях у театрі. Його дебютною роллю стала робота в новозеландській стрічці «Сплячі собаки». Згодом Сем Ніл почав зніматися в більш популярних фільмах, зокрема й голлівудських стрічках.

Сем Ніл помер у віці 78 років
Сем Ніл помер у віці 78 років
фото: Іnstagram/samneilltheprop

Серед найвідоміших робіт актора згадується фільм «Парк Юрського періоду», він зіграв у кількох сиквелах цієї франшизи. Також він мав ролі в серіалах «Гострі козирки» та «Тюдори», що принесли йому значну хвилю популярності, фільмах «Піаніно», «Крізь горизонт», «Заклинач коней», «Вторгнення» та інші.

Сем Ніл був відомий роллю у фільмах «Парк юрського періоду»
Сем Ніл був відомий роллю у фільмах «Парк юрського періоду»
кадр з фільму

У фільмографії Сема Ніла понад 100 робіт у фільмах та серіалах. Він присвятив кіно близько п'яти десятиліть.

Нагадаємо, після тривалої боротьби з раком на 52 році життя померла британська актриса театру і кіно Гелен Маккрорі. Про її смерть повідомив актор кіно Деміен Льюїс – чоловік Маккрорі.

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Теги: голлівудський актор актор рак смерть хвороба

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