Помер актор Василь Скромний, відомий роллю у «Пригодах Електроніка»

Помер актор Василь Скромний, відомий роллю у «Пригодах Електроніка»
Актор запам'ятався глядачам роллю хулігана Гусєва

В Одесі відійшов у вічність український актер Василь Скромний, який запам'ятався аудиторії завдяки ролі рудого хулігана Макара Гусєва у дитячому фільмі «Пригоди Елеткроніка». Його серце зупинилося на 62-му році життя, інформує «Главком».

Він ще підлітком здобув популярність завдяки ролі хулігана Макара Гусєва у культовому дитячому фільмі 1979 року «Пригоди Електроніка».

Василь Скромний народився 26 серпня 1964 року в Одесі. До кінематографа він потрапив випадково – режисери помітили його у школі під час пошуку дітей для зйомок у фільмі.

Саме характер і жвавість підлітка привернули увагу режисера Костянтина Бромберга, який у 1979 році працював над фільмом «Пригоди Електроніка».

Роль хулігана Макара Гусєва зробила Скромного відомим серед глядачів. Після успіху фільму він знявся ще у кількох кінопроєктах:

  • «Школа»;
  • «Третій вимір»;
  • «Комбати»
  • «Я – Хортиця»

Скромний був єдиним із дітей-акторів фільму, хто отримав професійну підготовку – він навчався у театральній студії при Одеській кіностудії.

Згодом актор вирішив залишити кінематограф. Спочатку він працював рятувальником на одеському пляжі, а потім два роки служив у морській авіації.

Після демобілізації Скромний здобув освіту у морехідному училищі і працював боцманом далекого плавання. Під час роботи він здійснював рейси до берегів Аргентини, Бразилії, Куби, Мексики та Австралії.

Останні місяці життя Василь Скромний боровся з онкологічним захворюванням. Він проходив лікування в медичних закладах Одеси. Після встановлення діагнозу актору призначили курс хіміотерапії.

«Главком» писав, що на Львівщині у Мостиськах померла колишня зв’язкова Української повстанської армії Віра Андрейко на псевдо Лисиця. 15 квітня їй мало б виповнитися 100 років.

