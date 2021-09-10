У Києві рекордно знизилося безробіття

Найбільше нових працевлаштованих у сфері торгівлі

Станом на 1 вересня на обліку біржі праці перебувало 12,3 тис. безробітних. Це вдвічі менше, ніж було у вересні минулого року – 25,2 тис. осіб, повідомляє Київська міська служба зайнятості

З початку 2021 року найбільше громадян працевлаштувались у сферах оптово-роздрібної торгівлі – 25%; по 8% – у переробній промисловості, фінансово-страховій діяльності, професійній, науковій та технічній галузях, держуправлінні й обороні, обов’язковому соцстрахуванні; 7% – у сфері інформації та телекомунікацій; 6% – в адміністративному та допоміжному обслуговуванні.

Столиця, за даними Держстату, за рівнем зайнятості населення у віці 15 – 70 років традиційно випереджає інші регіони України. Зокрема, якщо у загальнонаціональному масштабі рівень зайнятості становить 55%, то у Києві він сягає 61,4%. Водночас і за рівнем безробіття столиця посідає друге місце з показником 7,6%, тоді як загалом по Україні цей показник складає 10,5%.

За інформацією міської біржі праці, на 1 вересня 2021 року кількість вакансій становила 10,4 тис. При цьому рівень зарплат, які пропонують компанії, порівняно з минулим роком, збільшився з 8,6 тис. до 10,2 тис. гривень.

У той же час ринок праці з початком осені все ще потребує значної кількості робочих рук. На роботу запрошують водіїв автотранспортних засобів, медсестер, поліцейських (інспекторів) патрульної служби, слюсарів-сантехніків, продавців продовольчих товарів, вантажників, кухарів, працівників закладів ресторанного господарства, двірників, вантажників, охоронників. Є потреба й у робітниках з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.

Щодо безробітних службовців та керівників, ситуація невтішна – на одну вакансію претендують 11 безробітних. Найменше пропозицій роботи для менеджерів, бухгалтерів, економістів, адміністраторів, інженерів та юрисконсультів.

До слова, як повідомило Мінекономіки, одна людина, яка офіційно працює, утримує двох безробітних.

Тим часом у США через гостру нестачу кадрів роботодавці змушені доплачувати новим співробітникам при працевлаштуванні. Розмір бонусів коливається від 150 до 100 тисяч доларів.