Індексація пенсій. Міністерка соцполітики пояснила, які зміни готує парламент

Верховна Рада сьогодні підтримала законопроєкт про індексацію пенсій за загальними правилами для всіх

Рада хоче виправити «помилку, ціна якої – якість життя майже пів мільйона пенсіонерів»

Міністерство соціальної політики вітає ухвалення Верховною Радою в першому читанні проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства», розробленого Мінсоцполітики.

«Сьогодні Верховна Рада фантастичними 317 голосами підтримала наш законопроєкт про індексацію пенсій за загальними правилами для всіх. У цьому ж законопроєкті повертається дата щорічної індексації – 1 березня. Вона має бути зафіксована в законі, а не коригуватися щороку вручну політиками. Цей законопроєкт виправляє помилку пенсійної реформи 2017 року, коли пенсії частині військових пенсіонерів, науковців, державних службовців, пенсіонерів з органів місцевого самоврядування виключили з механізму індексації. Ціна цієї помилки – якість життя майже пів мільйона пенсіонерів, пенсії яких могли б бути зараз на третину вищими», – цитує міністерку соціальної політики України Марину Лазебну пресслужба відомства.

Профільна міністерка додала, що в солідарній системі потрібно виправляти ще достатньо несправедливостей, але це «дуже важливий системний початок в наведенні порядку».

У Мінсоцполітики відзначають, що у результаті реалізації комплексної програми підвищення пенсій середня пенсія в Україні зросла за півтора року майже на 25 % або 784 грн та складає 3 867 грн проти 3082,98 грн на 01.01.2020.

«На початку 2020 року осіб, які отримували найнижчі пенсії, менше як 2000 грн, було чотири мільйони. На липень 2021 року пенсії підвищені понад цю межу для 2,3 мільйона людей і планується, що з середини 2022 року для всіх пенсіонерів розмір пенсії складатиме понад 2 000 грн. При цьому за останні півтора року більш як на 50 % збільшилася кількість пенсіонерів, які одержують пенсію від 3 000 грн до 4 000 грн», – інформує пресслужба.

Також повідомляється, що з 1 жовтня розпочнеться виплата щомісячної компенсації для більше мільйона осіб віком від 75 до 80 років.

«Враховуючи, що такі виплати здійснюються для осіб старше 80 років, загальна чисельність осіб, охоплених цією програмою, становитиме 2,4 мільйона осіб. Мінсоцполітики підготувало і спрямувало до Кабінету Міністрів України проєкт постанови про включення у 2022 році до ініційованої президентом України програми щомісячних доплат літнім громадянам віком від 70 до 75 років, що дозволить підвищити доходи додатково 1,5 мільйонам пенсіонерів», – резюмується у заяві.

Нагадаємо, пенсіонерам додатково виплачуватимуть по 5,5 тис. грн щомісяця: кому і чому.

До слова, стало відомо, коли стартує пенсійна реформа і що зміниться для українців.

Також ми розповідали, як зміняться пенсії в Україні до кінця 2021 року, коли саме будуть підвищення і на скільки.

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