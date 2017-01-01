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    У Львові 49 бійців АТО отримають по 100 тисяч грн допомоги

    «Львів – єдине місто в Україні, яке надає бійцям АТО матеріальну допомогу в розмірі 100 тис. грн»
    У рамках «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції» 49 учасників АТО отримають одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис грн. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.  «Сьогодні виконавчий комітет ухвалив рішення про виділення з
    • Сьогодні, 17:29
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    «Львів – єдине місто в Україні, яке надає бійцям АТО матеріальну допомогу в розмірі 100 тис. грн»

    У рамках «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції» 49 учасників АТО отримають одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис грн. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради. 

    «Сьогодні виконавчий комітет ухвалив рішення про виділення з міського бюджету на ці потреби 4 млн 900 тис. грн. Додамо, що Львів – єдине місто в Україні, яке надає бійцям АТО матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. грн», – зазначається в повідомленні. 

    Прес-служба нагадує, що одноразову матеріальну допомогу в розмірі 100 тис. грн у Львові вже отримали 760 бійців АТО. Згідно з «Програмою про захист інтересів учасників антитерористичної операції» у 2017 році вона передбачена для 1000 учасників АТО, як і кожного наступного року (до 2020 року).

     

    АТО Львів
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