Водій, який стріляв у підлітка, повернувся до роботи: підприємство пояснило причину

Водій, який вистрілив у підлітка з пневматичного пістолета у Чернігові, знову за кермом маршрутного автобуса

У компанії-перевізнику зазначили, що «водій адекватний та працює близько 15 років»

Водій чернігівського маршрутного автобуса, який 5 травня вистрілив у 17-річного хлопця з пневматичного пістолета, повернувся до роботи. Про це повідомила заступниця директора підприємства «Таксосервіс» Раїса Казаніна у коментарі «Суспільному», повідомляє «Главком».

За словами заступниці директора підприємства службове розслідування у компанії завершили та побачили, що «водій адекватний та працює близько 15 років».

Раніше Раїса Казаніна казала, що водій не працюватиме до завершення слідчих дій.

Речниця Нацполіції у Чернігівській області Наталія Слабеняк повідомила, що розслідування по цій справі триває. Поліцейські встановили, що на кінцевій зупинці між водієм та неповнолітнім стався конфлікт, під час якого водій вистрілив із пневматичного пістолета в ногу хлопцю. В лікарні неповнолітньому діагностували забій.

За цим фактом у поліції розслідують провадження:

за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю);

за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

У водія маршрутки вилучили зброю та направили на проведення експертизи.

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Також чоловіку, затриманому напередодні за стрілянину в готелі Святошинського району Києва, оголошено підозру у хуліганстві. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.