Головна Київ Новини
search button user button menu button

Затримано 21-річного киянина, який за $5,9 тис. «допомагав» чоловікам оновити дані в ТЦК

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Затримано 21-річного киянина, який за $5,9 тис. «допомагав» чоловікам оновити дані в ТЦК
Затриманий підшукував серед чоловіків призовного віку «клієнтів», яким за гроші пропонував дистанційно оновити військово-облікові дані
фото: поліція Києва/Facebook

За даними правоохоронців, порушник запевняв – якщо чоловіки самостійно прийдуть до РТЦК, їх неодмінно мобілізують, але він може вирішити це питання

Поліцейські затримали підозрюваного, який за $5,9 тис. «допомагав» військовозобов’язаним оновити дані у територіальному центр комплектування та соціальної підтримки без їх особистої участі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

«Правоохоронці встановили, що підозрюваний, 21-річний місцевий мешканець, підшукував серед чоловіків призовного віку «клієнтів», яким за гроші пропонував дистанційно оновити військово-облікові дані», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, порушник запевняв – якщо чоловіки самостійно прийдуть до РТЦК, їх неодмінно мобілізують, але він може вирішити питання щодо проходження ними процедури оновлення військово-облікових даних у базі «Оберіг» з відображенням у додатку «Резерв» та отримання необхідних документів без їх особистої присутності. Сума такої «послуги» вартувала військовозобов’язаним $5.9 тис.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України
фото: поліція Києва

Правоохоронці задокументували отримання зловмисником першого траншу у сумі $2 тис. від 25-річного «клієнта», та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини неправомірної вигоди – $3,9 тис.

Правоохоронці задокументували отримання зловмисником першого траншу у сумі $2 тис. від 25-річного «клієнта», та затримали його під час отримання другої частини неправомірної вигоди - 3,9 тис.
Правоохоронці задокументували отримання зловмисником першого траншу у сумі $2 тис. від 25-річного «клієнта», та затримали його під час отримання другої частини неправомірної вигоди - 3,9 тис.
фото: поліція Києва

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області сталася надзвичайна подія: у Калуському районі чоловік під час спільного рейду поліції та територіального центру комплектування (ТЦК) погрожував поліцейському сокирою. Інцидент трапився під час перевірки документів у місцевого мешканця, який мав проблеми з законом в минулому та порушив правила військового обліку. 

До слова, у застосунку «Резерв+» запустився новий сервіс – сплата штрафів. Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку. Міноборони пояснює, що в першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в «Резерв+» можна буде пізніше.

Читайте також:

Теги: Київ мобілізація ТЦК поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це для Кремля – смерть
Це для Кремля – смерть
9 липня, 17:44
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
19 червня, 02:24
Люди спустились до столичного метрополітену через загрозу обстрілу
Столичне метро переповнилося людьми через загрозу обстрілу
29 червня, 02:13
Лікарка змушувала вагітну пацієнтку записати в графі «батько дитини» стороннього чоловіка
У Харкові гінекологиня організувала схему ухилення від мобілізації: що вона вигадала
15 червня, 16:58
Дорожники КП ШЕУ Деснянського району виконуватимуть укладання верхнього шару асфальтобетону
17 червня рух транспорту у Деснянському районі буде частково обмежено: схема
16 червня, 16:26
Київ змінив рух громадського транспорту через розбиті дороги в результаті обстрілу
Сьогодні маршрут громадського транспорту в Києві зміниться: схеми
18 червня, 09:38
Росія знову атакувала Київ
Атака РФ на Київ: рятувальники показали наслідки ударів
23 червня, 06:14
Чоловік жив на п'ятому поверсі будинку, у який влучили російські окупанти
Дивом вижив. Житель зруйнованого будинку у Києві розповів про свій порятунок (відео)
23 червня, 09:51
Спецпредставник Трампа пробуде в Києві тиждень
Росіяни на тиждень відчепляться від Києва? Що відомо про особливий візит до столиці
Сьогодні, 11:57

Новини

Кривавий вівторок. 30 років тому влада перетворила на побоїще похорон патріарха Володимира
Кривавий вівторок. 30 років тому влада перетворила на побоїще похорон патріарха Володимира
Затримано 21-річного киянина, який за $5,9 тис. «допомагав» чоловікам оновити дані в ТЦК
Затримано 21-річного киянина, який за $5,9 тис. «допомагав» чоловікам оновити дані в ТЦК
Рух фур у Києві заборонено через спеку. Як дізнатись про зняття обмежень
Рух фур у Києві заборонено через спеку. Як дізнатись про зняття обмежень
У Києві з 15 по 20 липня відбудуться продуктові ярмарки: перелік адрес
У Києві з 15 по 20 липня відбудуться продуктові ярмарки: перелік адрес
Кличко та депутати намагалися взяти Прокопіва на поруки. Що вирішив суд
Кличко та депутати намагалися взяти Прокопіва на поруки. Що вирішив суд
Трагедія на Київщині. Рятувальники дістали з річки Рось тіло потопельника
Трагедія на Київщині. Рятувальники дістали з річки Рось тіло потопельника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8986
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
3644
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
3204
Відставка Умєрова: нардеп розкрив, хто може стати новим очільником Міноборони

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua