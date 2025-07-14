Затримано 21-річного киянина, який за $5,9 тис. «допомагав» чоловікам оновити дані в ТЦК

За даними правоохоронців, порушник запевняв – якщо чоловіки самостійно прийдуть до РТЦК, їх неодмінно мобілізують, але він може вирішити це питання

Поліцейські затримали підозрюваного, який за $5,9 тис. «допомагав» військовозобов’язаним оновити дані у територіальному центр комплектування та соціальної підтримки без їх особистої участі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

«Правоохоронці встановили, що підозрюваний, 21-річний місцевий мешканець, підшукував серед чоловіків призовного віку «клієнтів», яким за гроші пропонував дистанційно оновити військово-облікові дані», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, порушник запевняв – якщо чоловіки самостійно прийдуть до РТЦК, їх неодмінно мобілізують, але він може вирішити питання щодо проходження ними процедури оновлення військово-облікових даних у базі «Оберіг» з відображенням у додатку «Резерв» та отримання необхідних документів без їх особистої присутності. Сума такої «послуги» вартувала військовозобов’язаним $5.9 тис.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України фото: поліція Києва

Правоохоронці задокументували отримання зловмисником першого траншу у сумі $2 тис. від 25-річного «клієнта», та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини неправомірної вигоди – $3,9 тис.

Правоохоронці задокументували отримання зловмисником першого траншу у сумі $2 тис. від 25-річного «клієнта», та затримали його під час отримання другої частини неправомірної вигоди - 3,9 тис. фото: поліція Києва

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області сталася надзвичайна подія: у Калуському районі чоловік під час спільного рейду поліції та територіального центру комплектування (ТЦК) погрожував поліцейському сокирою. Інцидент трапився під час перевірки документів у місцевого мешканця, який мав проблеми з законом в минулому та порушив правила військового обліку.

До слова, у застосунку «Резерв+» запустився новий сервіс – сплата штрафів. Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку. Міноборони пояснює, що в першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в «Резерв+» можна буде пізніше.