У Міноборони пояснили, як добровольці віком до 25 років будуть отримувати 1 млн грн

За рік служби військовий зможе заробити близько 2 млн грн

В Україні добровольці віком від 18 до 24 років будуть отримувати 1 млн грн допомоги. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону пояснив, як виплачуватимуть гроші.

За його словами, сума буде виплачуватися трьома частинами. Під час підписання контракту – 200 тис. грн, другу частину, а саме 300 тис. грн., можна отримати протягом 5 робочих днів після проходження базової військової підготовки.

Лазуткін сказав, що останні 500 тис. грн. виплачуватимуть у день виключення зі списків особового складу по завершенні контракту.

«Це не виключає того, що весь цей час військовослужбовець буде отримувати зарплатню», – зазначив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

За рік служби військовий зможе заробити близько 2 млн грн, підкреслює Лазуткін.

Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Міноборони зазначають, що проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких «не дає жодна цивільна професія».

«Головний акцент – це добровільність. Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Раніше «Главком» з посиланням на джерела в Генеральному штабі писав, що чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.