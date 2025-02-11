Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Міноборони пояснили, як добровольці віком до 25 років будуть отримувати 1 млн грн

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Міноборони пояснили, як добровольці віком до 25 років будуть отримувати 1 млн грн
Міноборони: Проєкт «Контракт 18-24» відкриє для добровольців «нові можливості»
фото з відкритих джерел

За рік служби військовий зможе заробити близько 2 млн грн

В Україні добровольці віком від 18 до 24 років будуть отримувати 1 млн грн допомоги. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону пояснив, як виплачуватимуть гроші.

За його словами, сума буде виплачуватися трьома частинами. Під час підписання контракту – 200 тис. грн, другу частину, а саме 300 тис. грн., можна отримати протягом 5 робочих днів після проходження базової військової підготовки.

Лазуткін сказав, що останні 500 тис. грн. виплачуватимуть у день виключення зі списків особового складу по завершенні контракту.

«Це не виключає того, що весь цей час військовослужбовець буде отримувати зарплатню», – зазначив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

За рік служби військовий зможе заробити близько 2 млн грн, підкреслює Лазуткін.

Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Міноборони зазначають, що проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких «не дає жодна цивільна професія».

«Головний акцент – це добровільність. Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Раніше «Главком» з посиланням на джерела в Генеральному штабі писав, що чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів.

Читайте також:

Теги: Міноборони гроші добровольці мобілізація Рустем Умєров армія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У Міноборони пояснили, як добровольці віком до 25 років будуть отримувати 1 млн грн
У Міноборони пояснили, як добровольці віком до 25 років будуть отримувати 1 млн грн
На кордоні України з’явиться ще 17 пунктів пропуску
На кордоні України з’явиться ще 17 пунктів пропуску
Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами
Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами
Скільки проживає людей на деокупованій Херсонщині? Цифри вражають
Скільки проживає людей на деокупованій Херсонщині? Цифри вражають
Відомий український політик пророкує свою гірку долю Маску (фото)
Відомий український політик пророкує свою гірку долю Маску (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 лютого 2025
21K
Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм
11K
Чи треба Путіну рідкісноземельні метали в Україні?
7877
Росія атакувала газову інфраструктуру України
7751
Начальник Львівської ОВА звернувся до поліції через шахраїв

Новини

Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Вчора, 21:19
Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Вчора, 07:36
У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 00:05
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
10 лютого, 21:01
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
10 лютого, 19:43

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua