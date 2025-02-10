Шольц і Мерц вперше зустрілися на дебатах: говорили про Україну

Мерц висловився за поставки Україні далекобійних ракет Taurus, проти яких виступає Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та кандидат у канцлери від консервативного блоку Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц провели дебати напередодні виборів до Бундестагу. Про це повідомляє Tagesschau.

Зазначається, що дебати більшою мірою були спокійними. Серед тем, довкола яких розв'язалися гострі суперечки політиків – міграція, економічна політика Німеччини, війна в Україні.

Стосовно питання міграції канцлер Шольц сказав, що уряд відхилив 40 тис. заявок. Крім того, у 2024 році нелегальна міграція скоротилася на 34%. Порівняно з минулим роком останнім часом кількість заяв про надання притулку зменшилася. Пікові показники припали на 2016 і 2023 роки. Шольц розкритикував плани Мерця щодо посилення міграційного режиму.

Відповідаючи канцлеру, Мерц знову висловився за посилення міграційної політики. Рішення винести це питання на голосування до Бундестагу було вірним, заявив опозиційний кандидат.

Щодо війни Росії в Україні Шольц зазначив, що «Німеччина є найбільшим прихильником України в Європі і залишиться таким». Уряд ФРН каже, що надав допомогу на загальну суму майже 44 млрд євро після вторгнення в лютому 2022 року.

Мерц знову висловився за поставки Україні далекобійних ракет Taurus, проти яких виступає Шольц. За словами Мерця, Україні від початку повномасштабної війни слід надавати більш масштабну військову допомогу.

У ході теледебатів Мерц заявив, що економіка Німеччини вже третій рік перебуває в рецесії, а в країні зростає безробіття. Глава ХДС звинуватив Шольца у тому, що той невірно оцінює масштаб проблем. Своєю чергою канцлер ФРН пояснив слабке економічне зростання війною РФ в Україні та вказав на прогрес у розвитку відновлюваних джерел енергії.

Шольц також розкритикував податкові плани ХДС/ХСС, які передбачають, за його словами, зниження податків для тих, хто заробляє найбільше.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що дефіцит бюджету Німеччини на 2025 рік становитиме 25-26 млрд євро. Тому поки що неможливо виділити Україні нову фінансову допомогу.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп хоче обміняти українські рідкісноземельні метали на військову допомогу від США. Водночас Шольц розкритикував цю ідею.

До слова, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини, щоб обговорити продовження підтримки України та координацію з партнерами для досягнення справедливого миру.