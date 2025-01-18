Головна Думки вголос Ігор Тишкевіч
search button user button menu button
Ігор Тишкевіч Аналітик «Українського інституту майбутнього»

Заморозка війни у ​​Газі: що стоїть за угодою між Ізраїлем та ХАМАСом?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль йде фактично на заморожування без політичного вирішення проблеми
фото: depositphotos.com

Угода між Ізраїлем та ХАМАС: заморозка війни та політичні ігри

Добу тому надійшла новина про досягнення угоди про припинення вогню у секторі Газа. Посередником виступив Катар. Буде поетапна деескалація, яка розпочнеться з обміну полоненими. ХАМАС випустить частину заручників, Ізраїль звільнить із в'язниць активістів (і бойовиків) згаданої політичної сили у співвідношенні 1:30. А за військовополонених 1:50. Але політичні питання щодо майбутнього статусу сектору Газа не порушуються.

Тобто можна говорити про заморожування та можливість повторення кризи через деякий час. З одного боку, це так. З іншого ключовим для аналізу ситуації стає момент укладання угоди. Ось із цим пропоную розібратися.

Війна Ізраїлю

Після нападу Хамас держава Ізраїль мала відповісти і відповісти потужно. Альтернатива – руйнація системи балансу, заснованої на безумовному застосуванні сили у відповідь недружні дії щодо ізраїльських громадян. Тобто демонстрація слабкості ізраїльської держави – саме так би це сприйняли як сусідні країни, так і різного роду воєнізовані угруповання.

Але бойові дії у тому вигляді, як спостерігали, ми створили політичну пастку для держави Ізраїль. Військова перемога могла обернутися найбільшою геополітичною поразкою.

Причини:

1. Раніше проведена політика (у тому числі за участю США) щодо формування неформальної коаліції «стримування Ірану» в особі Туреччини, Ізраїлю, Йорданії та Саудівської Аравії було зупинено.

2. Навіть повна окупація Сектору Газа не вирішувала питання опору місцевого населення та опору.

3. Помітно менша підтримка дій Ізраїлю з боку Європейських, а Американських еліт:

  • рішення МКС щодо Нетаньяху та Галланта;
  • масові виступи на підтримку палестинців – Іран та Хамас переграли Ізраїль;
  • явна пропалестинська позиція значної частини інтелектуалів ЄС та США;
  • Ризики нівелювання факту Голокосту як ідеологеми, що визначає (або виправдовує) «право» Ізраїлю на активний захист;
  • військова допомога з боку США вперше за останні роки поставлена ​​під сумнів.

4. Ризик масштабування війни під час затягування протистояння з ХАМАС. І менші можливості отримання зовнішньої допомоги за негативних сценаріїв.

Таким чином, для держави Ізраїль вибір лежав у трьох площинах:

  • Остаточно вирішити питання Сектору Газа, що означає терор та видавлювання місцевого населення (тобто геноцид).
  • Продовжувати бойові дії у поточному форматі, сподіваючись на повне виснаження противників.
  • Використовувати найвигідніший момент для виходу з конфлікту.

Ізраїль вибрав третій варіант. Який, швидше, нагадує просто заморожування конфлікту. Але заморожування, яке дозволить використати ситуацію собі на користь.

Для розуміння причин рішення ізраїльського керівництва варто звернути увагу на низку процесів, що йдуть у світі та регіоні. Зокрема:

  • Операція протурецьких сил у Сирії призвела до політичного ослаблення Ірану та проіранських угруповань (насамперед Хезболли) у регіоні.
  • Формування нової влади у Сирії залишає відкритим питання балансу між різними етнорелігійними групами. І догляд (чи, що точно, ослаблення) РФ створює вакуум зовнішньої присутності задля забезпечення балансу. Простіше кажучи, неісламським групам населення (як і помірним ісламістам) необхідні зовнішньополітичні партнери.
  • Зміна балансу сил у Лівані, де внаслідок сирійських процесів та операції Ізраїлю Хезболла суттєво втратила вплив.
  • Обмеження щодо російської нафти та російського газу збільшують значущість відносин з арабськими державами (насамперед з арабськими монархіями) для США та ЄС.
  • Дестабілізація на Близькому сході, навпаки, виглядає держав Західної цивілізації як загроза. Ситуація може змінитися вже за кілька місяців, але в цей період є можливість політичної гри Ізраїлю.

На цьому тлі Ізраїль йде фактично на заморозку без політичного вирішення проблеми. А воно й не треба. Це старт можливої ​​політичної комбінації, яка полягає у наступному:

  • Ізраїль виходить на заморозку у ситуації коли ХАМАС та Хезболла суттєво ослаблені.
  • Є шанс відновити політичний діалог із Туреччиною та за рахунок цього зміцнити свої позиції у Сирії та Лівані.
  • Домовленість за посередництвом держави перської затоки дозволяє відновити політику створення системи партнерських відносин з аравійськими монархіями. Катар як посередник теж використовує зростання своєї значущості (постачальник газу). Ізраїль грає на цьому у своїх інтересах та демонструє готовність працювати із ситуативними партнерами США в регіоні;
  • Ослаблення Хамас призводить до зміни балансу сил у парламенті палестинської автономії (де за рахунок Сектору Газа більшість мала згадана група).
  • Зупинивши війну, Тель-Авів розраховує на зупинку зростання антиізраїльських настроїв серед еліт ЄС та США;
  • Заморозка війни «відчиняє двері» для Трампа у його бажанні продемонструвати здатність вирішувати складні проблеми світової політики;
  • Питання відновлення Сектору Газа може стати предметом торгу. Простіше кажучи, Ізраїль має можливість обирати «партнера з відновлення». У тому числі серед держав, які не підтримували ХАМАС.
  • І, нарешті, ослаблення ХАМАС та Хезболли у будь-якому випадку призводить до тимчасової деескалації. Що уряд країни може продемонструвати як свій безперечний успіх.

Тож чи буде світ, чи буде успіх?

Наступні місяці, найімовірніше, стануть спокійнішими (з точки зору безпеки) для держави Ізраїль за останні кілька років. Що дозволить керівництву країни говорити про свій успіх.

На зовнішньополітичному полі Ізраїль спробує розвинути контакти з «неісламськими» групами та партіями Сирії та Лівану. Так само як і з помірними ісламістами в обох державах. А так само всіляко сприятиме поверненню ФАТХ до хоч часткового управління у Секторі Газа.

Останнє – складне завдання з огляду на історію відносин між найбільшими палестинськими угрупованнями. Але вирішувана, якщо питання відновлення буде віддано під кураторство (не плутати з повним контролем) адміністрації Західного Берега.

І, нарешті, Ізраїль спробує побудувати партнерство з Туреччиною та відновити діалог з аравійськими монархіями. Що знаходитиме схвалення та підтримку з боку США. Чи призведе це до довгострокового миру та вирішення палестинської проблеми? Навряд. Але може створити умови для пошуку довготривалого рішення.

І його реалізацію, можливо, після нових загострень. Глибина та інтенсивність яких безпосередньо залежатимуть від успіху ізраїльської політики на турецькому, лівано-сирійському напрямах, а також від можливого створення партнерських відносин із низкою аравійських монархій.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль ХАМАС війна Сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Словік активно займався спортом та здобув чимало нагород
Був смертельно поранений під час третього бойового виходу. Згадаймо Віталія Словіка
16 сiчня, 09:00
У Брянській області пролунали потужні вибухи: під удар потрапив хімзавод
У Брянській області пролунали потужні вибухи: під удар потрапив хімзавод
13 сiчня, 21:19
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
Зеленський назвав ім'я того, кого сьогодні боїться Путін
6 сiчня, 00:51
Триває 1045-й день повномасштабної війни
Атака дронів на Київ: в одному з районів впали уламки
3 сiчня, 05:45
Метінвест створив проєкти відбудови зі сталі для понівечених українських міст
Метінвест створив проєкти відбудови зі сталі для понівечених українських міст
30 грудня, 2024, 15:03
Бойова операція суттєво знизила потенціал ворога
Україна уразила склад зберігання «Шахедів» в Орловській області
28 грудня, 2024, 10:23
Військовий капелан на паркані Свято-Вознесенського храму написав балончиком із чорною фарбою: «Колаборанти росія»
Чи можна називати колаборантами московських попів? Суд ухвалив рішення у цікавій справі
25 грудня, 2024, 14:50
Звіт ISW щодо війни в Україні 23 грудня
ЗСУ відновили раніше втрачені позиції в Запорізькій області – карти ISW
23 грудня, 2024, 03:18
8 січня Росія атакувала Запоріжжя
У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ 8 січня
Вчора, 11:35

Ігор Тишкевіч

Заморозка війни у ​​Газі: що стоїть за угодою між Ізраїлем та ХАМАСом?
Заморозка війни у ​​Газі: що стоїть за угодою між Ізраїлем та ХАМАСом?
Хто грає сирійський пасьянс
Хто грає сирійський пасьянс
Росія під чужим прапором обриває кабелі зв'язку в Балтійському морі?
Росія під чужим прапором обриває кабелі зв'язку в Балтійському морі?
БРІКС. Не все так гладко для Путіна
БРІКС. Не все так гладко для Путіна
За п'ять хвилин по завершенню війни: Росія, Туреччина чи «Берлінський мур» в Чорному морі?
За п'ять хвилин по завершенню війни: Росія, Туреччина чи «Берлінський мур» в Чорному морі?
Кадиров: «Кровна помста» та гра на підвищення
Кадиров: «Кровна помста» та гра на підвищення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 січня 2025
41K
Трамп переніс інавгурацію в Капітолій через погоду
15K
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
9851
Втрати ворога станом на 18 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
8699
Правоохоронці викрили ексчиновника МВС на масштабній схемі розкрадання держкоштів

Новини

Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:00
В Україні дешевшає популярний овоч через низьку якість
Сьогодні, 05:39
Дрони вчергове атакували Тульську область
Сьогодні, 04:17
На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір
Сьогодні, 04:06
У «Резерв+» та «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
Сьогодні, 01:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua