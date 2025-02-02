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Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2025 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2025 року
Ситуація на фронті 2 лютого
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення

Противник завдав двох ракетних та 34 авіаційних ударів, використавши 40 ракет та 39 керованих бомб, 739 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Куп'янському напрямку

Ворог 17 разів атакував укріплення ЗСУ в районах в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Українські війська відбили сім атак противника в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Окупанти сім разів штурмували позиції наших оборонців в районах Торецька та Кримського.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів – в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного. За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 151 та поранили 126 окупантів на даному напрямку.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили дві атаки позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу. Штурмова авіація противника завдавала ударів в районі Времівки.

На Придніпровському напрямку

Загарбники один раз намагалися витіснити з займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнали втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Українські воїни відбили шість атак загарбницької армії на цьому напрямку, на даний час одне боєзіткнення ще триває, крім того, авіація ворога завдала по власній території 18 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, також ворог здійснив 230 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2025 року фото 8

На інших напрямках ситуація без змін.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 3-ї окремої штурмової бригади, 43-ї окремої механізованої бригади, 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1075-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Дніпропетровщина Покровськ війна втрати ворог Куп'янськ Курщина Луганщина Торецьк Часів Яр полон Генштаб Курахове авіація окупанти росія росіяни ЗСУ

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