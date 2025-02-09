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Українець Ковтун взяв участь у змаганнях разом з росіянкою, що підтримала війну

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українець Ковтун взяв участь у змаганнях разом з росіянкою, що підтримала війну
Лістунова, Ковтун та Горбачева разом брали участь у змаганнях італійської серії А

Лістунова у 2022 році з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни

8 лютого у місті Брешія пройшов перший етап змагань зі спортивної гімнастики серед жінок та чоловіків в італійській Серії А. 

Як інформує «Главком», у складі команди Palestra Ginnastica Ferrara участь в турнірі брав гімнаст Ілля Ковтун. Також однією з тренерок цього клубу є Ірина Горбачева. Разом з тим, також в жіночій серії A того ж дня в тому ж приміщенні у складі команди Ginnastica Riccione Academy змагалася росіянка Вікторія Лістунова, яка відома своєї підтримкою війни проти України.

Зокрема, у 2022 році вона з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Разом з тим, ні Ковтун, ні Горбачева, які раніше були відомі своєю патріотичною проукраїнською позицією, публічно в соцмережах чи інших ЗМІ не висловлювали жодних заперечень проти участі прихильниці російського диктатора Путіна у змаганнях.

Ймовірно, такі дії Ковтуна та його тренерки пов'язані з тим, що вони подали документи на отримання громадянства Хорватії.

Нагадаємо, що у 2022 році Ковтун відмовився змагатися у фіналі Серії А через участь у турнірі росіянина Артура Далалояна.

Варто зазначити, що Лістунова також в Instagram поширювала пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

Як повідомляв «Главком», гімнаст Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева отримали близько 8.5 млн грн з державного бюджету України у 2023-2024 роках.

Зазначається, що в зазначену вище суму входять лише виплати, які гімнаст та його тренерка отримали за здобуті призові місця на міжнародних змаганнях. 

«Сюди (8.5 млн гривень – ред.) не входять їхні зарплати, стипендії і т.д. Також в цю суму не враховані можливі виплати з місцевих бюджетів, спортивних товариств і т.д. Ілля Ковтун, наприклад, донедавна був спортсменом ЦСК Збройних сил України», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Ковтун, який три роки живе та тренується в Осієку, подав документи на громадянство Хорватії. Про це повідомляє Sportske novosti.

Зазначається, що його тренерка Ірина Горбачова (Надюк) також подала документи на отримання громадянства. Хорватська федерація гімнастики миттєво відреагувала і дала зелене світло.

Як відомо, президент Технічного комітету спортивної гімнастики HGS, хорватський тренер Владімір Маджаревич запросив гімнастів з України приїхати до Осієка. Ідея була в тому, щоб вони залишилися на два місяці та змогли комфортно тренуватися. Водночас Ковтун і Горбачова вирішили залишилися на три роки.

За словами Маджаревича, в Осієку Ковтун вивчив мову, має дівчину, а місцева спортивна спільнота уже сприймає його як свого.

«Після трьох років проживання з нами, тренувань, сну, їжі і всього, що ми їм забезпечували, якось логічно, що вони вирішили піти в цьому напрямку, до того ж в Україні немає перспективи. В їх союзі відбуваються бурхливі речі, вони звинувачують один одного в посадових злочинах, багато поганої енергії, тому Ілля та Ірина однозначно підвели межу і разом з нами прийняли рішення про пошук громадянства. Як перший крок ми поставили це перед нашою Асоціацією, і Виконком одноголосно прийняв прохання, вважаючи, що Ковтун буде хорошим доповненням до нашої збірної. Попри фантастичні результати наших хлопців, наша лава запасних не надто довга, тому своїм приходом Ілля ні в кого нічого не відніме. Навпаки, він доповнить нашу історію, тому що він універсал і його можна знайти у всіх дисциплінах», – заявив він.

Як відомо, Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова розглядали можливість зміни спортивного громадянства. 21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Ковтун та Горбачова весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався в Україну після Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун також мав у своєму активі два четвертих місця. Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля Ковтун також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

Теги: росія спортивна гімнастика пропаганда війна Ілля Ковтун Ірина Надюк

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