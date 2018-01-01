У минулому році в Україні зафіксували 90 випадків фізичної сили до журналістів

Найбільше медійники потерпають у Києві

У 2017 році в Україні зафіксовано 90 випадків застосування фізичної сили до представників ЗМІ. Про це повідомила Національна спілка журналістів. «Національна спілка журналістів України торік зафіксувала 90 випадків фізичної агресії щодо працівників ЗМІ», - зазначили в НСЖУ. Зазначається, що найбільше інцидентів сталося у червні - 12,



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Сергій Томіленко: Рівень фізичної агресії щодо журналістів в Україні є неприпустимо високим

Найбільше медійники потерпають у Києві

У 2017 році в Україні зафіксовано 90 випадків застосування фізичної сили до представників ЗМІ. Про це повідомила Національна спілка журналістів.

«Національна спілка журналістів України торік зафіксувала 90 випадків фізичної агресії щодо працівників ЗМІ», - зазначили в НСЖУ.

Зазначається, що найбільше інцидентів сталося у червні - 12, у вересні - 11. У травні та липні 2017 року сталося по 10 випадків застосування фізичної сили до представників ЗМІ.

«Серед регіонів, де медійники потерпають найбільше, у лідерах – Київ і Київська область – 29 інцидентів, Одеська область – 10, Донецька і Миколаївська – по 6, Житомирська – 5 інцидентів», - додали в НСЖУ.

Повідомляється, що у 14 випадках нападниками були чиновники, посадовці або депутати, у 8 – правоохоронці. Три інциденти сталися із застосуванням зброї.

«Переважно від фізичної агресії потерпають чоловіки – 66 випадків, але дістається й жінкам – 24 випадки», - підкреслили в НСЖУ.

Рівень фізичної агресії щодо журналістів в Україні є неприпустимо високим, вважає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«І в Києві, і в регіонах напади на журналістів залишаються безкарними і провокують нову агресію. Тому НСЖУ послідовна у своїх вимогах: перші особи правоохоронних відомств мають публічно прозвітувати про стан розслідувань злочинів проти журналістів, про зусилля для реального покарання нападників. А майданчиком для такого звіту має бути парламентська трибуна, адже медіаспільнота й далі вимагає проведення парламентських слухань саме з фізичної безпеки журналістів», - наголосив він.