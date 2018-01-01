У минулому році в Україні зафіксували 90 випадків фізичної сили до журналістів
- Сьогодні, 14:30
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Розсилка
Найбільше медійники потерпають у Києві
У 2017 році в Україні зафіксовано 90 випадків застосування фізичної сили до представників ЗМІ. Про це повідомила Національна спілка журналістів.
«Національна спілка журналістів України торік зафіксувала 90 випадків фізичної агресії щодо працівників ЗМІ», - зазначили в НСЖУ.
Зазначається, що найбільше інцидентів сталося у червні - 12, у вересні - 11. У травні та липні 2017 року сталося по 10 випадків застосування фізичної сили до представників ЗМІ.
«Серед регіонів, де медійники потерпають найбільше, у лідерах – Київ і Київська область – 29 інцидентів, Одеська область – 10, Донецька і Миколаївська – по 6, Житомирська – 5 інцидентів», - додали в НСЖУ.
Повідомляється, що у 14 випадках нападниками були чиновники, посадовці або депутати, у 8 – правоохоронці. Три інциденти сталися із застосуванням зброї.
«Переважно від фізичної агресії потерпають чоловіки – 66 випадків, але дістається й жінкам – 24 випадки», - підкреслили в НСЖУ.
Рівень фізичної агресії щодо журналістів в Україні є неприпустимо високим, вважає голова НСЖУ Сергій Томіленко.
«І в Києві, і в регіонах напади на журналістів залишаються безкарними і провокують нову агресію. Тому НСЖУ послідовна у своїх вимогах: перші особи правоохоронних відомств мають публічно прозвітувати про стан розслідувань злочинів проти журналістів, про зусилля для реального покарання нападників. А майданчиком для такого звіту має бути парламентська трибуна, адже медіаспільнота й далі вимагає проведення парламентських слухань саме з фізичної безпеки журналістів», - наголосив він.