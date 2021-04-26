Карантин зміцнює: з початку року українці у п'ять разів більше одружувались, ніж розлучались

Під час карантину українці стали частіше укладати шлюби

За три місяці одружилися 37 120 українських пар, а розлучились – 6 724

Протягом січня-березня цього року в Україні зареєстрували у понад п’ять разів більше шлюбів, ніж розлучень. Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Так, за цей період уклали шлюб 37 120 пар молодят.

Кількість розірваних шлюбів за перший квартал 2021 року склала 6 724.

Додамо, що у День закоханих в Україні одружилося 426 пар. Із них 102 пари – за спрощеною процедурою «Шлюб за добу».

Торік в Україні було зареєстровано вшестеро більше шлюбів, ніж розлучень. Також повідомлялося, що в період карантину минулого року одружувались у шість разів частіше, ніж розлучалися.

Додамо, що в Україні заяву на реєстрацію шлюбу можуть подавати представники наречених. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.

Окрім того, у відомстві зазначили, що наразі наречені не зобов'язані одружуватися за місцем реєстрації: це можна зробити у будь-якому відділі ДРАЦС, незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Додамо, що в Україні поступово зростає відсоток пар, що вкладають шлюбні контракти. У 2020 році в Українi було укладено 167974 шлюби і 7458 шлюбних контрактів. Це на 7% бiльше, нiж у 2019-му.

Раніше Мін'юст пояснив, як подати онлайн-заяву на шлюб. Для того, аби скористатися новим сервісом, необхідно зареєструватися на порталі та здійснити наступні кроки:

Обрати дату, час церемонії та відділ державної реєстрації актів цивільного стану, де наречені бажають зареєструвати шлюб;

Сплатити державне мито та платну послугу, яку молодята виявили бажання отримати;

Заповнити заяву, додати квитанцію про сплату та відскановані документи, що посвідчують особи молодят, а також, у разі наявності, – документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу.

Також названо столичний район – рекордсмен за кількістю укладених шлюбів.



