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У Москві палає інститут з системи російської оборонки (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Москві палає інститут з системи російської оборонки (відео)
Масштабна пожежа в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки у Москві
скриншот з відео

Приміщення інституту фактично повністю зруйноване

У Москві сталась масштабна пожежа в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки ім. Лєбєдєва на Варшавському шосе. Для гасіння полум'я задіяли гелікоптер. Про причину загоряння не повідомляють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Вогонь охопив установу, яка займається розробкою обчислювальної техніки націленої для національної безпеки, зокрема, розробкою програмного забезпечення для волоконно-оптичних систем зв’язку та навігаційних приладів. Ймовірно, інститут входить до системи російського військово-промислового комплексу.

Повідомляється, що будівля згоріля вщент. Пожежа поширилась на 1500 квадратних метрів, покрівля і стіни будівлі обвалилася, у полум’ї вибухають газові балони. Приміщення інституту фактично повністю зруйноване.

Відомо, що 30 співробітників наукової установи самостійно рятувалися від вогню. Про постраждалих, внаслідок пожежі, не повідомляється. До гасіння пожежі задіяно 170 рятувальників та 50 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки на підприємстві виробника аерокосмічної техніки в місті на північ від Філадельфії сталася велика пожежа. Через це закрили школи, а місцевим жителям влада наказала евакуюватись.

 

 

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Теги: пожежа гелікоптер Москва

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