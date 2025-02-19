Масштабна пожежа на аерокосмічному заводі у Пенсильванії: закрито місцеві школи

Через пожежу було припинено рух трьох регіональних залізничних ліній Управління транспорту Південно-Східної Пенсильванії

У Сполучених Штатах Америки на підприємстві виробника аерокосмічної техніки в місті на північ від Філадельфії сталася велика пожежа. Через це закрили школи, а місцевим жителям влада наказала евакуюватись. Про це повідомляє АР.

Зазначається, що пожежа спалахнула в SPS Technologies у Дженкінтауні. Очевидці повідомили, що спершу стався вибух і було видно полум'я всередині складу. З будівлі евакуювали всіх працівників. Відомо, що ніхто не постраждав.

Масштабна пожежа на підприємстві фото: РФ

«SPS Technologies описує себе як розробника, виробника та глобального постачальника лінійки аерокосмічних кріплень і прецизійних компонентів», – йдеться у повідомленні.

В округах Абінгтон і Дженкінтаун усі державні, приватні та парафіяльні школи були закриті. Оскільки дим і тверді частинки від пожежі просочувалися по всій території.

Екіпажі Hazmat контролювали якість повітря та порадили всім підприємствам у радіусі однієї милі (1,6 кілометра) залишатися закритими до подальшого повідомлення.

Вогнеборці гасять пожежу фото: АР

Повідомляється, що через пожежу було припинено рух трьох регіональних залізничних ліній Управління транспорту Південно-Східної Пенсільванії.

Раніше музичний клуб Mega Music під Варшавою (Польща) згорів ущент під час проведення благодійного концерту зі збору коштів для місцевого жителя, у якого у грудні згорів будинок.

До слова, у ніч проти 16 лютого на Волині страшна пожежа охопила готельно-ресторанний комплекс. Вогнеборці до п'ятої ранку гасили полум'я.