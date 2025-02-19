Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Масштабна пожежа на аерокосмічному заводі у Пенсильванії: закрито місцеві школи

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Масштабна пожежа на аерокосмічному заводі у Пенсильванії: закрито місцеві школи
Очевидці чули вибух, а після зайнялась пожежа
фото: АР

Через пожежу було припинено рух трьох регіональних залізничних ліній Управління транспорту Південно-Східної Пенсильванії

У Сполучених Штатах Америки на підприємстві виробника аерокосмічної техніки в місті на північ від Філадельфії сталася велика пожежа. Через це закрили школи, а місцевим жителям влада наказала евакуюватись. Про це повідомляє АР.

Зазначається, що пожежа спалахнула в SPS Technologies у Дженкінтауні. Очевидці повідомили, що спершу стався вибух і було видно полум'я всередині складу. З будівлі евакуювали всіх працівників. Відомо, що ніхто не постраждав.

Масштабна пожежа на підприємстві
Масштабна пожежа на підприємстві
фото: РФ

«SPS Technologies описує себе як розробника, виробника та глобального постачальника лінійки аерокосмічних кріплень і прецизійних компонентів», – йдеться у повідомленні.

В округах Абінгтон і Дженкінтаун усі державні, приватні та парафіяльні школи були закриті. Оскільки дим і тверді частинки від пожежі просочувалися по всій території.

Екіпажі Hazmat контролювали якість повітря та порадили всім підприємствам у радіусі однієї милі (1,6 кілометра) залишатися закритими до подальшого повідомлення.

Вогнеборці гасять пожежу
Вогнеборці гасять пожежу
фото: АР

Повідомляється, що через пожежу було припинено рух трьох регіональних залізничних ліній Управління транспорту Південно-Східної Пенсільванії.

Раніше музичний клуб Mega Music під Варшавою (Польща) згорів ущент під час проведення благодійного концерту зі збору коштів для місцевого жителя, у якого у грудні згорів будинок.

До слова, у ніч проти 16 лютого на Волині страшна пожежа охопила готельно-ресторанний комплекс. Вогнеборці до п'ятої ранку гасили полум'я.

Читайте також:

Теги: пожежа вибух США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін буде тягнути час до останнього
Мир уже навесні? Чому ці прогнози – небезпечна маніпуляція
11 лютого, 13:53
Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT
Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT
26 сiчня, 03:54
Дональд Трамп провів найдорожчу вечерю
Трамп провів найдорожчу у світі вечерю при свічках напередодні інавгурації (фото)
20 сiчня, 15:34
Ілон Маск повинен скоротити склад уряду США
Трамп розповів про повноваження Маска
3 лютого, 22:04
Поплічникам ворога загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років
Вибух біля ТЦК у Павлограді. Поліція затримала підозрюваних, які діяли за вказівкою РФ
5 лютого, 11:36
Дрони атакували Ростов-на-Дону
Дрони атакували Ростовську область (оновлено)
8 лютого, 05:45
Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки
Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки
12 лютого, 15:40
«Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки «Чорний ліс» вдалося виявити та знищити новітній російський ЗРК малої та середньої дальності С-350 «Витязь»
ЗСУ розбили російський ЗРК нового покоління за $135 млн: ефектне відео
17 лютого, 09:22
Маск продовжує економити бюджет США
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США
Вчора, 10:55

Соціум

Масштабна пожежа на аерокосмічному заводі у Пенсильванії: закрито місцеві школи
Масштабна пожежа на аерокосмічному заводі у Пенсильванії: закрито місцеві школи
Папа Римський після госпіталізації заявив, що близький до смерті – Politico
Папа Римський після госпіталізації заявив, що близький до смерті – Politico
Словаччина депортувала українця через звинувачення у підготовці держперевороту
Словаччина депортувала українця через звинувачення у підготовці держперевороту
Довічна заборона на в'їзд: США оголосили «війну» нелегальним мігрантам
Довічна заборона на в'їзд: США оголосили «війну» нелегальним мігрантам
Південна Корея звинуватила китайський чат-бот у «зливі» даних користувачів
Південна Корея звинуватила китайський чат-бот у «зливі» даних користувачів
Генштаб розкрив деталі удару по стратегічних об’єктах РФ 17 лютого
Генштаб розкрив деталі удару по стратегічних об’єктах РФ 17 лютого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
12K
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні
9975
Оновлення даних про власника житла у комунальних службах: кому це варто робити
9958
США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров
8876
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua