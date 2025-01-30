В Іспанії на військовому заводі стався вибух, є постраждалі

Пожежники ліквідували два осередки загоряння після вибуху

Іспанська влада тим часом почала розслідування інциденту

Шестеро людей отримали поранення у результаті вибуху на заводі з виробництва вибухових речовин у місті Хавалі-Вʼєхо на південному сході Іспанії в четвер, 30 січня. Про це повідомляє AFP.

Інцидент стався у місті Хавалі-В'єхо на заводі компанії Rheinmetall Expal Munitions, яка спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів, мінометних снарядів і снарядів середнього калібру, а також ракетних двигунів.

Рятувальні служби надали допомогу шістьом чоловікам у віці від 30 до 52 років, вони отримали травми різного ступеня тяжкості, включаючи черепно-мозкові травми, опіки.

П'ятеро з постраждалих були доставлені до лікарень регіональної столиці Мурсії, а шостому постраждалому надали допомогу на місці, йдеться у повідомленні екстрених служб.

Пожежники також ліквідували два осередки загоряння після вибуху.

Іспанська влада тим часом почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, на гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Щонайменше відомо про 30 постраждалих.

Окрім того, щонайменше 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі в іспанському місті Мурсія.