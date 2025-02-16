Вогнеборці цілу ніч гасили пожежу в готельно-ресторанному комплексі на Волині
Пожежу вдалося ліквідувати о 05:28, не допустивши поширення полум’я на інші споруди
У ніч проти 16 лютого на Волині страшна пожежа охопила готельно-ресторанний комплекс. Вогнеборці до п'ятої ранку гасили полум'я. Про це повідомляє ДСНС України.
Повідомляється, що 15 лютого о 23:13 надійшло повідомлення про масштабну пожежу в готельно-ресторанному комплексі у селі Зміїнець Луцького району. На місце події терміново виїхали підрозділи служби 101.
Вогнеборці з трьох населених пунктів брали участь у ліквідації пожежі.
«У ліквідації займання брали участь рятувальники пожежно-рятувальних частин м. Луцька, а також з Ківерців та Рожища», – йдеться у повідомленні.
Для роботи в умовах задимлення було організовано роботу газодимозахисної служби. Для гасіння пожежі та захисту сусідніх будівель було залучено 50 рятувальників та 13 одиниць техніки.
Пожежу вдалося ліквідувати о 05:28, не допустивши поширення полум’я на інші споруди.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, масштабна пожежа на курорті в Болу сталася в ніч проти 21 січня. Згідно з інформацією, спалах розпочався у дерев'яному готелі, розташованому на висоті 2 200 м. У будівлі було майже 240 гостей.
До слова, у столичному елітному фітнес-клубі Tsarsky, що на Печерську, сталася пожежа.
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