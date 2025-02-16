Вогнеборці цілу ніч гасили пожежу в готельно-ресторанному комплексі на Волині

Пожежу вдалося ліквідувати о 05:28, не допустивши поширення полум’я на інші споруди

У ніч проти 16 лютого на Волині страшна пожежа охопила готельно-ресторанний комплекс. Вогнеборці до п'ятої ранку гасили полум'я. Про це повідомляє ДСНС України.

Повідомляється, що 15 лютого о 23:13 надійшло повідомлення про масштабну пожежу в готельно-ресторанному комплексі у селі Зміїнець Луцького району. На місце події терміново виїхали підрозділи служби 101.

Вогнеборці гасили полум'я фото: ДСНС України

Вогнеборці з трьох населених пунктів брали участь у ліквідації пожежі.

«У ліквідації займання брали участь рятувальники пожежно-рятувальних частин м. Луцька, а також з Ківерців та Рожища», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі було залучено 50 рятувальників фото: ДСНС України

Для роботи в умовах задимлення було організовано роботу газодимозахисної служби. Для гасіння пожежі та захисту сусідніх будівель було залучено 50 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Пожежу вдалося ліквідувати о 05:28, не допустивши поширення полум’я на інші споруди.

Вогнеборці до п'ятої ранку гасили полум'я фото: ДСНС України

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, масштабна пожежа на курорті в Болу сталася в ніч проти 21 січня. Згідно з інформацією, спалах розпочався у дерев'яному готелі, розташованому на висоті 2 200 м. У будівлі було майже 240 гостей.

До слова, у столичному елітному фітнес-клубі Tsarsky, що на Печерську, сталася пожежа.