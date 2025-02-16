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Вогнеборці цілу ніч гасили пожежу в готельно-ресторанному комплексі на Волині

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Вогнеборці цілу ніч гасили пожежу в готельно-ресторанному комплексі на Волині
Вогонь охопив всю будівлю
фото: ДСНС України

Пожежу вдалося ліквідувати о 05:28, не допустивши поширення полум’я на інші споруди

У ніч проти 16 лютого на Волині страшна пожежа охопила готельно-ресторанний комплекс. Вогнеборці до п'ятої ранку гасили полум'я. Про це повідомляє ДСНС України.

Повідомляється, що 15 лютого о 23:13 надійшло повідомлення про масштабну пожежу в готельно-ресторанному комплексі у селі Зміїнець Луцького району. На місце події терміново виїхали підрозділи служби 101.

Вогнеборці гасили полум'я
Вогнеборці гасили полум'я
фото: ДСНС України

Вогнеборці з трьох населених пунктів брали участь у ліквідації пожежі.

«У ліквідації займання брали участь рятувальники пожежно-рятувальних частин м. Луцька, а також з Ківерців та Рожища», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі було залучено 50 рятувальників
До ліквідації пожежі було залучено 50 рятувальників
фото: ДСНС України

Для роботи в умовах задимлення було організовано роботу газодимозахисної служби. Для гасіння пожежі та захисту сусідніх будівель було залучено 50 рятувальників та 13 одиниць техніки.

Пожежу вдалося ліквідувати о 05:28, не допустивши поширення полум’я на інші споруди.

Вогнеборці до п'ятої ранку гасили полум'я
Вогнеборці до п'ятої ранку гасили полум'я
фото: ДСНС України

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, масштабна пожежа на курорті в Болу сталася в ніч проти 21 січня. Згідно з інформацією, спалах розпочався у дерев'яному готелі, розташованому на висоті 2 200 м. У будівлі було майже 240 гостей. 

До слова, у столичному елітному фітнес-клубі Tsarsky, що на Печерську, сталася пожежа. 

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Теги: пожежа рятувальники ДСНС Волинська область

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Суспільство

Вогнеборці цілу ніч гасили пожежу в готельно-ресторанному комплексі на Волині
Вогнеборці цілу ніч гасили пожежу в готельно-ресторанному комплексі на Волині
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