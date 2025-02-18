У США виникла масштабна пожежа на заводі аерокосмічних кріплень (відео)

Поліція попереджає жителів уникати місцевості, де сталося займання

У будівлі заводу SPS Technologies у містечку Абінгтон, Пенсильванія, спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє nbcphiladelphia.com.

Пожежа спалахнула пізно ввечері в понеділок. Компанія є постачальником аерокосмічних кріплень, фітингів і була заснована в Дженкінтауні в 1903 році як Standard Pressed Steel Company.

У будівлі SPS Technologies у містечку Абінгтон, Пенсильванія, спалахнула масштабна пожежа.



Компанія є постачальником аерокосмічних кріплень і фітингів. pic.twitter.com/sW2y5UVwag — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 18, 2025

Поліція міста Абінгтон і комісар округу шостого містечка Абінгтон Джеффрі Браун попереджають жителів уникати місцевості. Однак поки що не повідомляється, чи хтось був поранений внаслідок пожежі.

Раніше музичний клуб Mega Music під Варшавою (Польща) згорів ущент під час проведення благодійного концерту зі збору коштів для місцевого жителя, у якого у грудні згорів будинок. Про це пише польське видання fakt.pl.