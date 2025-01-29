Українські дрони уразили нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у РФ

У ніч на 29 січня СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС «Андреаполь», яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2

Дрони уразили ракетний арсенал міноборони РФ у Тверській області та три будівлі військової частини

Дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області РФ. Про це «Главкому» стало відомо від джерел в СБУ.

У ніч на 29 січня СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС «Андреаполь», яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

«Унаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області», – повідомило поінформоване джерело.

Ще однією ціллю СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал міноборони РФ у Тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в чатах про евакуацію населення.

«СБУ спільно із Силами оборони продовжує відпрацювання по військовим та логістичним об’єктам на території ворога, зменшуючи його спроможності вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме й надалі», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 29 січня підрозділи Головного управління розвідки разом з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод. Про це повідомляє Генеральний штаб Зброних сил України. Як зазначається, нафтопереробний завод у Кстово забезпечує російську армію.

💥Зафіксовано влучання в районі промзони в місті Кстово Нижньогородської області рф pic.twitter.com/YgVnvULyZT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 29, 2025

Так, після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкта. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.