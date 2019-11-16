У парламенті розповіли, як боротимуться з продажем груп інвалідності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Третьякової, раз на два роки, чи в якийсь інший інтервал проводитиметься анкетування людини, яка має фізичні вади

В Україні скасують групи інвалідності, але чи зникне корупція у цій сфері?

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова в інтерв’ю «Главкому» розповіла, як влада буде боротися з корупцією у сфері призначення груп інвалідності.

За словами Третьякової, раз на два роки, чи в якийсь інший інтервал проводитиметься анкетування людини, яка має фізичні вади. «Матимуть право приймати це анкетування лише сертифіковані лікарі, які нестимуть особисту і професійну відповідальність за те, що встановили той чи інший рівень втрати працездатності для людини. Ось це і буде основний запобіжник», - вважає голова парламентського комітету.

При цьому Третьякова не обіцяє викорінити всю корупцію.

«Реформа, яку ми провадимо не означає, що ми викорінимо усю корупцію, вона має зменшитися. Говоримо про запобіжники, які її зменшуватимуть. Матимемо реєстр, у якому будуть прізвища лікарів, кожен з яких нестиме індивідуальну відповідальність», - пояснює депутатка.

Водночас, Третьякова наголошує, що держава повинна робити все, «аби людину повертати до повноцінного життя, а не відкуповуватися від неї тільки грошима».

«Наша реформа відбувається паралельно з реформою медичної галузі. Півтора місяця тому ми звернулися до уряду з проханням, щоби до оптової закупівлі активних реабілітаційних послуг була залучена Національна служба здоров’я, щоби ми для людей з інвалідністю, закуповували такі послуги, і вони їх отримували там, де потребують. На виході хотіли би мати зменшення відсотку людей з обмеженою функціональністю», - говорить голова парламентського комітету.

Як повідомлялося, Кабмін взяв до уваги рекомендації Всесвітньої організації охорони здоровʼя і планує стосовно людей з інвалідністю будувати соціальну політику та виплати держави не за групами, як це було раніше, а за розрахунком відсотка втрати працездатності. Загалом в Україні сьогодні близько 2,6 млн осіб з інвалідністю.

Більше читайте: