ЗСУ повідомили, що стане «кісткою в горлі» окупантів під Вугледаром

Вугледар став дуже важливим містом для окупантів, тому що це панівна висота

«Вугледар – це фортеця, яку потрібно тримати»

Ситуація під Вугледаром стабілізувалася, але тиждень тому ворог намагався формувати позиції ЗСУ. Противнику не вдалося цього зробити. Українські бійці знищили близько 90% техніки ворога, якою він намагався штурмувати мусто. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка в ефірі «Еспресо».

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За словами військовослужбовця, Вугледар став дуже важливим містом для окупантів, тому що це панівна висота.

«Якщо противник візьме цю висоту, то йому буде легше просуватися далі, а нам буде важче. Тому що далі йде низина, а в низині тримати оборону вкрай важко й нелогічно», – додав він.

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У 72-й окремій механізованій бригаді нагадали, що Вугледар недалеко від Волновахи, де є транспортний вузол, тож це й турбує ворога.

«За даних обставин це може стати кісткою в горлі окупантів. Вугледар – це фортеця, яку потрібно тримати, що власне ми й робимо», – каже Приліпка.

Нагадаємо, триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.