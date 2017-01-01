У Порошенка запевняють, що усі військові забезпечені зимовою формою із запасом

За словами радника президента, армія була вперше готова до зими ще в середині серпня

Цього року українським військовим вистачає зимової форми з запасом. Про це в ефірі «5 каналу» заявив радник президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков. «На сьогоднішній день є все з великим запасом. Це перший рік, коли ми були готові до зими ще в середині серпня. В цьому році було правильно зроблено планування, не



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Презентації зимової форми для ЗСУ

За словами радника президента, армія була вперше готова до зими ще в середині серпня

Цього року українським військовим вистачає зимової форми з запасом. Про це в ефірі «5 каналу» заявив радник президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

«На сьогоднішній день є все з великим запасом. Це перший рік, коли ми були готові до зими ще в середині серпня. В цьому році було правильно зроблено планування, не було ніяких перетрубацій всередині Міністерства оборони, тендерних комітетів та департаментів держзакупівель», - зазначив Бірюков.

Також за словами радника президента, у наступному році 89 військових частин планують перевести на нову систему харчування.

«На наступний рік планується перевести 89 військових частин на нову систему харчування. Це будуть всі частини десантно-штурмових військ ЗСУ, мотопіхотні, механізовані і танкові», - розповів Бірюков.

Нагадаємо, у листопаді Високомобільні десантні війська Збройних сил України перейменували на Десантно-штурмові війська.