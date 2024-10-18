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Із 19 жовтня діятимуть часткові обмеження руху Північним мостом (схема)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Із 19 жовтня діятимуть часткові обмеження руху Північним мостом (схема)
фото: з відкритих джерел

Працівники КП «Київавтошляхміст» планують відремонтувати асфальтобетонне покриття

Із 4:00 19 жовтня до 7:00 21 жовтня обмежать рух транспорту другою і третьою смугами Північного мосту в напрямку з правого берега р. Дніпро на лівий. Про це попереджає КК «Київавтодор».

Працівники КП «Київавтошляхміст» планують відремонтувати асфальтобетонне покриття Північного мосту.

Із 19 жовтня діятимуть часткові обмеження руху Північним мостом (схема) фото 1

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 17 жовтня, до 12:00 був обмежений рух транспорту проспектом Миколи Бажана двома смугами в напрямку виїзду з міста. А з 12:00 до 15:00 обмеження діяли у напрямку центру міста.

 

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Теги: Дніпро Київавтодор обмеження дороги

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