Із 19 жовтня діятимуть часткові обмеження руху Північним мостом (схема)

Працівники КП «Київавтошляхміст» планують відремонтувати асфальтобетонне покриття

Із 4:00 19 жовтня до 7:00 21 жовтня обмежать рух транспорту другою і третьою смугами Північного мосту в напрямку з правого берега р. Дніпро на лівий. Про це попереджає КК «Київавтодор».

Працівники КП «Київавтошляхміст» планують відремонтувати асфальтобетонне покриття Північного мосту.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 17 жовтня, до 12:00 був обмежений рух транспорту проспектом Миколи Бажана двома смугами в напрямку виїзду з міста. А з 12:00 до 15:00 обмеження діяли у напрямку центру міста.