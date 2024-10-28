Втрати ворога станом на 28 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 978-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1680 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 28 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 28 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 28 жовтня втратила:

особового складу ‒ близько 690720 (+1680) осіб,

танків ‒ 9120 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 18395 (+40) од,

артилерійських систем – 19872 (+51) од,

РСЗВ – 1240 (+0) од,

засоби ППО ‒ 984 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17867 (+68),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27660 (+100) од,

спеціальна техніка ‒ 3556 (+14).

Втрати ворога у війні станом на 28 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 жовтня

у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – чотири судна, з них троє продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 12 суден, з них четверо рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 28 жовтня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 978-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, Збройні сили України досягли успіху під час продовження операції в Курській області. Водночас зафіксовано просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.

До слова, аналітики американського Інституту ведення війни вважають, що економічні проблеми та брак людських ресурсів можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна ухвалити важливі рішення про зміну способу ведення війни, щоб зберегти стабільність кремлівського режиму.