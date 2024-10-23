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Тимофій Милованов Почесний президент Київської школи економіки

До НАТО зараз нереально. То який вихід?

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«Реальність така: без вступу до НАТО не буде стійкого миру»
ілюстративне фото: Depositphotos

«Україна повинна приєднатися до НАТО як єдиного надійного довгострокового стримування»

Зеленський: «Ми віддали [ядерну зброю] і нічого не отримали взамін, окрім повномасштабної війни та багатьох жертв. Ми не в НАТО і не будемо в НАТО під час війни; тому мені потрібен цей пакет стримування».

Він правий. НАТО зараз нереалістичне. То який шлях вперед?

Реальність така: без вступу до НАТО не буде стійкого миру. Але НАТО не прийме Україну під час активної фази війни, і також до тих пір, поки Україна не виконає необхідні реформи. То як досягти обох цілей?

По-перше, активна фаза війни має завершитися. Ми можемо назвати це припиненням вогню, переговорами або нічим, але інтенсивність конфлікту повинна зменшитися.

Ми ще далекі від цього. Лінія фронту може бути статичною, але інтенсивність конфлікту за минулий рік значно зросла. Кількість російських атак зросла з 50-60 до 100-200 на день, а їхні втрати – з 300 до 1,100-1,200. Хоч українські втрати не розголошуються, вони, ймовірно, теж зростають.

Тому першим пріоритетом є надання Україні можливостей зупинити ці атаки, зробити їх безглуздими та зменшити їх кількість.

Після цього Україна повинна приєднатися до НАТО як єдиного надійного довгострокового стримування. Путін, ймовірно, буде проти і буде лякати союзників, а вони будуть раді лякатись. Саме тому офіційні переговори і договір є малоймовірними. На мою думку, це було б помилкою.

Можливі неформальні, приватні переговори, але будь-який офіційний процес, навіть приватний, обмежить можливості домовленостей, і дозволить росії зривати процес. Проте я не достатньо проінформований і не знаю як правильно та як буде.

Цим постом я хочу аргументувати чому те, що пропонує Зеленський є правильним і можливо єдиним шляхом вперед.

Проте ще є чинник Трампа, у нього своє бачення і поведінка. А ймовірність, що його виберуть вже значна

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАТО путін ядерна зброя Україна втрати переговори

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Тимофій Милованов

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