«Переглянути рішення ВЛК нереально»: адвокат зробив роз’яснення щодо масштабних перевірок

Правозахисник вказав на важливий нюанс у рамках проведення перевірок рішень комісій

Коли президент Зеленський звернувся про необхідність перевірки рішень ВЛК, то слід розуміти, що подібні заяви не роблять без відпрацювання механізму реалізації. Таку думку висловив адвокат Роман Сімутін.

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Правозахисник підкреслив, що переглянути рішення ВЛК про непридатність, як і рішення МСЕК про встановлення довічної інвалідності в межах чинних положень нереально.

Сімутін розповів: «Після постанови ВЛК про непридатність вас виключають з військового обліку і ви вже не є військовозобов’язаним. Тобто на вас не поширюється дія положення про ВЛК, затверджена наказом № 402, і будь-яке рішення вищої ВЛК про перегляд чи скасування постанови ВЛК нижчого рівня буде незаконним. Аналогічна ситуація щодо МСЕК: якщо вам встановлено довічну групу інвалідності, – скасувати нереально».

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Адвокат додав, що переглянути непридатність особи можливо виключно за її згодою, якщо вона добровільно з’явиться на комісію. В той самий час правозахисник роз’яснив, що переглянути рішення ВЛК про непридатність або МСЕК про встановлення групи інвалідності можна в межах кримінального провадження.

За словами Сімутіна, практично проти всіх начальників ТЦК або голів ВЛК та МСЕК відкриті кримінальні провадження.

Адвокат зазначив: «Вилучені десятки тисяч документальних записів, блокнотів, листування, що фактично, за наявності вашого прізвища у таких записах, дає можливість слідчому поставити під сумнів висновок ВЛК або МСЕК і призначити судово-медичну експертизу, яка повинна надати відповідь про ступінь вашої придатності. І якщо у вашій особовій справі відсутні виписки з лікарень, результати аналізів, тобто з неї не вбачається, що ваша хвороба мала місце раніше, то можете самі здогадатися, які будуть результати експертизи. Звичайно, напередодні будуть допити, вилучення виписок, якщо вони у вас будуть, і довгий та складний процес доказування».

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