Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Переглянути рішення ВЛК нереально»: адвокат зробив роз’яснення щодо масштабних перевірок

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Переглянути рішення ВЛК нереально»: адвокат зробив роз’яснення щодо масштабних перевірок
Після постанови ВЛК про непридатність особу виключають з військового обліку
фото: apostrophe

Правозахисник вказав на важливий нюанс у рамках проведення перевірок рішень комісій

Коли президент Зеленський звернувся про необхідність перевірки рішень ВЛК, то слід розуміти, що подібні заяви не роблять без відпрацювання механізму реалізації. Таку думку висловив адвокат Роман Сімутін.

Правозахисник підкреслив, що переглянути рішення ВЛК про непридатність, як і рішення МСЕК про встановлення довічної інвалідності в межах чинних положень нереально.

Сімутін розповів: «Після постанови ВЛК про непридатність вас виключають з військового обліку і ви вже не є військовозобов’язаним. Тобто на вас не поширюється дія положення про ВЛК, затверджена наказом № 402, і будь-яке рішення вищої ВЛК про перегляд чи скасування постанови ВЛК нижчого рівня буде незаконним. Аналогічна ситуація щодо МСЕК: якщо вам встановлено довічну групу інвалідності, – скасувати нереально».

Адвокат додав, що переглянути непридатність особи можливо виключно за її згодою, якщо вона добровільно з’явиться на комісію. В той самий час правозахисник роз’яснив, що переглянути рішення ВЛК про непридатність або МСЕК про встановлення групи інвалідності можна в межах кримінального провадження.

За словами Сімутіна, практично проти всіх начальників ТЦК або голів ВЛК та МСЕК відкриті кримінальні провадження.

Адвокат зазначив: «Вилучені десятки тисяч документальних записів, блокнотів, листування, що фактично, за наявності вашого прізвища у таких записах, дає можливість слідчому поставити під сумнів висновок ВЛК або МСЕК і призначити судово-медичну експертизу, яка повинна надати відповідь про ступінь вашої придатності. І якщо у вашій особовій справі відсутні виписки з лікарень, результати аналізів, тобто з неї не вбачається, що ваша хвороба мала місце раніше, то можете самі здогадатися, які будуть результати експертизи. Звичайно, напередодні будуть допити, вилучення виписок, якщо вони у вас будуть, і довгий та складний процес доказування».

Раніше ми писали, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до листопада, і нерідко повістки чоловікам вручаються прямо на вулиці. ТЦК розповів про те, чому це відбувається.

Теги: адвокат президент хвороба мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадянин України повинен бути або придатний до виконання військової служби, або непридатний, вважає Лубінець
Перевірка військово-лікарських комісій: омбудсмен розповів про найпоширеніше порушення
9 вересня, 20:30
Гордон нагрубіянив військовому
Гордон на Майдані поскандалив із людьми у військовій формі
3 вересня, 20:58
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк
Подоляк розповів, що необхідно для проведення демократичних виборів в Україні під час війни
2 вересня, 02:54
Росіяни й далі покірно йдуть на смерть
Коли Кремль піде на мобілізацію?
31 серпня, 14:38
Олексій Данілов
Що буде з мобілізацією? Данілов прогнозує додаткову хвилю призову
25 серпня, 22:53
Хакери з КНДР хотіли зірвати навчання між США та Південною Кореєю
Хакери з КНДР хотіли зірвати навчання між США та Південною Кореєю
21 серпня, 06:59
Україна та Швеція спільно виготовлятимуть БМП CV-90
В Україні виготовлятимуть шведські БМП CV-90
19 серпня, 17:20
Президент США Джо Байден
Байден заявив, що Росія вже програла війну проти України
19 серпня, 03:04
Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників: у чому причина
Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників: у чому причина
15 серпня, 23:19

Суспільство

«Переглянути рішення ВЛК нереально»: адвокат зробив роз’яснення щодо масштабних перевірок
«Переглянути рішення ВЛК нереально»: адвокат зробив роз’яснення щодо масштабних перевірок
У Тбілісі з'явився пам’ятник Герою України Мацієвському
У Тбілісі з'явився пам’ятник Герою України Мацієвському
Україна чекає дощу. Синоптикиня зробила прогноз
Україна чекає дощу. Синоптикиня зробила прогноз
Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я (повний список)
Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я (повний список)
Двоє поляків напали на водія таксі з України
Двоє поляків напали на водія таксі з України
Пішов на фронт у 18 років. Згадаймо музиканта Максима Краснокутського
Пішов на фронт у 18 років. Згадаймо музиканта Максима Краснокутського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
8271
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
7978
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
7926
Німеччина порахувала, скільки прийняла українських біженців
6720
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5728
Хто отруїв Ющенка? Телеведучий Іванов назвав деяких журналістів агентами ФСБ та втрапив у скандал

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту