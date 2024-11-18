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МЗС Фінляндії висловилось про дзвінки світових лідерів Путіну

Степан Гафтко
glavcom.ua
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МЗС Фінляндії висловилось про дзвінки світових лідерів Путіну
Фінляндія не вважає, що варто телефонувати Путіну
фото з відкритих джерел

Голова МЗС Фінляндії закликала західних лідерів більше не дзвонити Путіну

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала західних лідерів припинити телефонні контакти з російським диктатором Путіним. Таку заяву вона зробила під час виступу на телеканалі ARD.

Вона наголосила, що європейські лідери мають утриматися від телефонних розмов із російським диктатором.

«Найважливіше – зрозуміти, що ми не повинні змагатися за увагу Кремля. Це не матиме сенсу, якщо керівники європейських країн будуть проводити скоординовані чи нескоординовані дзвінки Путіну», – підкреслила Валтонен.

Міністерка підкреслила, що необхідна спільна відповідь, але не лише з боку США, а насамперед у координації з Україною.

Також вона додала, що на засіданні міністрів закордонних справ у вівторок обговорюватимуть нові санкції проти Росії, зокрема обмеження щодо її так званого «тіньового флоту».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Кір Стармер відкидає ідею розмови з російським лідером Володимиром Путіним після негативної реакції на канцлера Німеччини Олафа Шольца за телефонний дзвінок російському диктатору.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорював з президентом України Володимиром Зеленським можливість телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше, після ракетної атаки росіян на Україну 17 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його розмова з Володимиром Путіним показала, що погляди російського диктатора на війну в Україні не змінилися.

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Теги: міністр санкції Олаф Шольц обмеження Фінляндія путін

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