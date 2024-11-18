МЗС Фінляндії висловилось про дзвінки світових лідерів Путіну

Фінляндія не вважає, що варто телефонувати Путіну

Голова МЗС Фінляндії закликала західних лідерів більше не дзвонити Путіну

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала західних лідерів припинити телефонні контакти з російським диктатором Путіним. Таку заяву вона зробила під час виступу на телеканалі ARD.

Вона наголосила, що європейські лідери мають утриматися від телефонних розмов із російським диктатором.

«Найважливіше – зрозуміти, що ми не повинні змагатися за увагу Кремля. Це не матиме сенсу, якщо керівники європейських країн будуть проводити скоординовані чи нескоординовані дзвінки Путіну», – підкреслила Валтонен.

Міністерка підкреслила, що необхідна спільна відповідь, але не лише з боку США, а насамперед у координації з Україною.

Також вона додала, що на засіданні міністрів закордонних справ у вівторок обговорюватимуть нові санкції проти Росії, зокрема обмеження щодо її так званого «тіньового флоту».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Кір Стармер відкидає ідею розмови з російським лідером Володимиром Путіним після негативної реакції на канцлера Німеччини Олафа Шольца за телефонний дзвінок російському диктатору.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорював з президентом України Володимиром Зеленським можливість телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше, після ракетної атаки росіян на Україну 17 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його розмова з Володимиром Путіним показала, що погляди російського диктатора на війну в Україні не змінилися.