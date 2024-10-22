Техогляд чи штраф: на українських біженців у Польщі чекатимуть нові правила

Польща може унормувати правила техогляду для українських автівок

Українці не проходять техогляду автівок, які мають вагу до 3,5 тонн, але ці транспортні засоби можуть бути несправними й становити небезпеку на дорогах, тому поляки хочуть унормувати це питання. Про це пише польське радіо Trojka.

«За офіційними даними, близько мільйона осіб мають у Польщі автівки з українськими номерами. За оцінками експертів, насправді ця цифра може бути навіть удвічі більшою. Не дивно, що на польських вулицях бачимо багато автомобілів із реєстраційними номерами з-за східного кордону», – зазначають журналісти.

Згідно з польським законодавством, кожен іноземець, який перебуває в Польщі більше пів року, повинен перереєструвати свій автомобіль. Для громадян України цей термін було продовжено до одного року.

Це означає, що незабаром українські біженці у Польщі можуть отримати нове зобов'язання – вже невдовзі іноземні громадяни будуть змушені проходити техогляд своїх автомобілів. Величезна кількість українських автівок на дорогах Польщі становить неабияку загрозу.

«Давайте будемо чесними: правила є правилами, але питання їх виконання є найбільшою проблемою в нашій країні», – визнає Маріуш Віхтовскі, голова Управління автостраховиків Польщі.

Польське законодавство про комунікації принципово відрізняється від чинного в Україні. Наприклад, українці не зобов’язані проводити періодичні техогляди транспортних засобів з дозволеною загальною вагою до 3,5 тонн. Як зазначає Trojka, існує ризик, що багато українських легкових автомобілів, які їздять польськими дорогами, можуть мати незначні або великі несправності, що впливають на безпеку. Їх можуть встановити, коли авто зупинить для перевірки польське ДАІ.

«Поліцейський під час дорожньої перевірки оглядає технічний стан транспортного засобу. Якщо деякі елементи цього автомобіля не відповідатимуть необхідним технічним умовам, це є підставою для вилучення реєстраційного документа і направлення транспортного засобу на додатковий технічний огляд на польській станції техконтролю», – пояснює комісар Антоній Жичковський з Бюро дорожнього руху Головного управління поліції.

Якщо водій автомобіля на українських номерах спричинить ДТП, то проблем не повинно виникати. Страхова компанія виплатить компенсацію.

«Те, чи був автомобіль перереєстрований, чи ні, не впливає на те, чи отримає постраждалий компенсацію і яким чином це відбудеться. Важливо лише одне: чи було укладено страхування, чи була оформлена «Зелена карта» або прикордонне страхування» – заспокоює Маріуш Віхтовський.

Навіть якщо українець-власник автомобіля не не виконав цього обов'язку і якимось чином в'їхав до Польщі, хвилюватися немає причин. У такому випадку компенсацію виплатить Гарантійний страховий фонд, за тими ж самими правилами, які застосовуються у страхових компаніях.

Нагадаємо, у Польщі зростає суспільне обурення через те, що українські біженці їздять на найдорожчих автомобілях та відпочивають у п'ятизіркових готелях на вихідних у той час, коли пересічні поляки роблять внески в оборону України.