Втрати ворога станом на 31 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1310 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 31 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 31 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 31 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 694950 (+1310) осіб,
- танків ‒ 9156 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18450 (+17) од,
- артилерійських систем – 20013 (+58) од,
- РСЗВ – 1243 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 994 (+8) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18063 (+84),
- крилаті ракети ‒ 2627 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27961 (+121) од,
- спеціальна техніка ‒ 3570 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 31 жовтня:
- у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нині триває 981-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, війська окупантів просунулися в Курській області Росії, на схід від Куп'янська, південний схід від Часового Яру, а також у напрямку Покровська, Курахового та в районі кордону між Донецькою та Запорізькою областями.
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