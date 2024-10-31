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Втрати ворога станом на 31 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 31 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 981-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 31 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 31 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 31 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 694950 (+1310) осіб,
  • танків ‒ 9156 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18450 (+17) од,
  • артилерійських систем – 20013 (+58) од,
  • РСЗВ – 1243 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 994 (+8) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18063 (+84),
  • крилаті ракети ‒ 2627 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27961 (+121) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3570 (+3).
Втрати ворога у війні станом на 31 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 31 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 31 жовтня:

  • у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 31 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 31 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 981-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, війська окупантів просунулися в Курській області Росії, на схід від Куп'янська, південний схід від Часового Яру, а також у напрямку Покровська, Курахового та в районі кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

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Теги: окупанти втрати Генштаб війна ЗСУ

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