Втрати ворога станом на 31 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 981-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 31 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 31 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 31 жовтня втратила:

особового складу ‒ близько 694950 (+1310) осіб,

танків ‒ 9156 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 18450 (+17) од,

артилерійських систем – 20013 (+58) од,

РСЗВ – 1243 (+1) од,

засоби ППО ‒ 994 (+8) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18063 (+84),

крилаті ракети ‒ 2627 (+2),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27961 (+121) од,

спеціальна техніка ‒ 3570 (+3).

Втрати ворога у війні станом на 31 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 31 жовтня:

у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 31 жовтня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 981-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, війська окупантів просунулися в Курській області Росії, на схід від Куп'янська, південний схід від Часового Яру, а також у напрямку Покровська, Курахового та в районі кордону між Донецькою та Запорізькою областями.