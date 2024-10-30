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Біля Торецька загинув письменник та історик Юрій Канюк

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Юрій Канюк жив у Львові, де викладав історію
фото: Yurii Kaniuk, Facebook

Оператор взводу протитанкових ракетних комплексів Юрій Канюк поліг на Донеччині

21 жовтня під час виконання бойового завдання у місті Торецьк Донецької області загинув оператор взводу протитанкових ракетних комплексів Юрій Канюк. У мирному житті – історик, теолог і письменник. Йому було 30 років. Про це повідомила Шептицька міська рада. 

Юрій Канюк ввтор книжки «Лист зоряної порожнечі», яка вийшла у 2018 році
Юрій Канюк ввтор книжки «Лист зоряної порожнечі», яка вийшла у 2018 році
фото: Таня Пилипець, Facebook

«Низький уклін Захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову скорботі. Наш обов‘язок пам‘ятати про надвисоку ціну нашої незалежності й свободи. Світла пам’ять і вічна слава Герою», – йдеться в повідомленні громади.

Юрій Канюк народився у місті Шептицкий (колишній Червоноград) на Львівщині. Він здобув вишу освіту у Польщі, закінчивши Люблінський католицький університет за фахом історика. Жив у Львові, де викладав історію. Параллельно займався письменництвом і на передовій продовжував писати.

У доробку Юрія Канюка книга «Лист зоряної порожнечі», яка вийшла у 2018 році.

«Це книга про пошук справжнього себе без прикрас і без обмежень. Миті смутку і радості. Хвилини, коли обмірковувався важливий життєвий вибір. Спроби зрозуміти світ та інших серед цих незрозумілих внутрішніх коливань...», – розповідав автор про «Лист зоряної порожнечі». 

Книга Юрія Канюка «Лист зоряної порожнечі»
Книга Юрія Канюка «Лист зоряної порожнечі»
фото: Руслана Федюк, Facebook

Друзі, читачі і колеги Юрія Канюка згадують його у соціальнимережах.с

Руслана Федюк так пише про полеглого: «Ми втрачаємо найкращих… Юрко… не хочеться вірити…Я сьогодні цілий день згадую презентацію твоєї книги «Лист зоряної порожнечі» “ в нашій бібліотеці. Яке було класне спілкування…Вічна і світла пам’ять неймовірній Людині, нашому Герою, захиснику України. Боже, коли ж це все закінчиться…».

Юрій Канюк служив у військовій частині А7028
Юрій Канюк служив у військовій частині А7028
фото: Шептицька міська рада, Facebook

«Нове розстріляне відродження. Скільки ще історій ним не розказано, скільки ще книг не написано? Читайте українських сучасних авторів, цінуйте творчість тих, хто продовжує нести українське слово, відвідуйте творчі літературні презентації, поки вони ще живі. Світла та вічна пам’ять Герою», – зазначили у спільноті «Про книги. Що почитати?».

«Відродження розстрілюють знову… На щиті – наш автор з Шептицького Юрій Канюк. Загинув у боях за Торецьк. Слава Герою!!!», – пише Тетяна Пилипець.

Юрій Канюк служив у військовій частині А7028 (100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ). 

Теги: втрати війна українці

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