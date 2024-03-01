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Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп
Після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи значно зросла
фото з відкритих джерел

Федір Веніславський: «Ми сьогодні ухвалили рішення, що усі громадяни, які вперше отримали інвалідність (попередньо) II та III групи з початку широкомасштабної війни мають пройти переогляд»

Усі громадяни, які отримали II та III групи інвалідності з 2022 року, або були визнані обмежено придатними до військової служби, мають пройти переогляд у медичних комісіях.  у МСЕК чи ВЛК. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп «Слуги народу» Федір Веніславський в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Ми сьогодні ухвалили рішення, що усі громадяни, які вперше отримали інвалідність (попередньо) II та III групи з початку широкомасштабної війни, або визнані обмежено придатними (у віці від 18 до 60 років) до військової служби, мають пройти переогляд відповідно у МСЕК чи ВЛК. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби», – пояснив парламентар.

Проте, зазначив Веніславський, також звучали зауваження, що можуть бути випадки, коли особа з дитинства має інвалідність.

«І її точно не треба перевіряти знову, якщо вона, наприклад, глуха від народження. Але всі ці деталі ми вже будемо прописувати на етапі погодження поправок.

Після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи дуже зросла. І є сумніви, чи всі з них отримали цю інвалідність у результаті реальних травм чи захворювань», – підсумував парламентар.

Нагадаємо, Веніславський заявив, що Верховна Рада може ухвалити новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже до кінця березня. До документу внесено понад 4 тис. поправок.

Раніше народна депутатка Олена Мошенець заявила, що у новому законопроєкті про мобілізацію величезна увага була приділена призову людей із інвалідністю. Зокрема, в останньому варіанті пропонується давати відстрочку не за групою інвалідності, а за конкретними захворюваннями.

Теги: мобілізація Федір Веніславський

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