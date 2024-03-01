Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп

Після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи значно зросла

Федір Веніславський: «Ми сьогодні ухвалили рішення, що усі громадяни, які вперше отримали інвалідність (попередньо) II та III групи з початку широкомасштабної війни мають пройти переогляд»

Усі громадяни, які отримали II та III групи інвалідності з 2022 року, або були визнані обмежено придатними до військової служби, мають пройти переогляд у медичних комісіях. у МСЕК чи ВЛК. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп «Слуги народу» Федір Веніславський в інтерв'ю «РБК-Україна».

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«Ми сьогодні ухвалили рішення, що усі громадяни, які вперше отримали інвалідність (попередньо) II та III групи з початку широкомасштабної війни, або визнані обмежено придатними (у віці від 18 до 60 років) до військової служби, мають пройти переогляд відповідно у МСЕК чи ВЛК. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби», – пояснив парламентар.

Проте, зазначив Веніславський, також звучали зауваження, що можуть бути випадки, коли особа з дитинства має інвалідність.

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«І її точно не треба перевіряти знову, якщо вона, наприклад, глуха від народження. Але всі ці деталі ми вже будемо прописувати на етапі погодження поправок.

Після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи дуже зросла. І є сумніви, чи всі з них отримали цю інвалідність у результаті реальних травм чи захворювань», – підсумував парламентар.

Нагадаємо, Веніславський заявив, що Верховна Рада може ухвалити новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже до кінця березня. До документу внесено понад 4 тис. поправок.

Раніше народна депутатка Олена Мошенець заявила, що у новому законопроєкті про мобілізацію величезна увага була приділена призову людей із інвалідністю. Зокрема, в останньому варіанті пропонується давати відстрочку не за групою інвалідності, а за конкретними захворюваннями.