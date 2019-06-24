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    Суспільство

    У Росії запустили фейк про відкриття автобусного сполучення Баку-Крим - МЗС

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    У Росії запустили фейк про відкриття автобусного сполучення Баку-Крим - МЗС

    Новини, що поширюють ЗМІ Росії є черговою дезінформацією, запущеною з пропагандистською метою, - українські дипломати

    Посольство України в Азербайджанській Республіці заявило, що російські засоби масової інформації поширюють фейк про нібито відкриття автобусного сполучення між Азербайджаном і окупованим Росією Кримом. Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

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    «Новини, що поширюють ЗМІ Росії про нібито відкриття автобусного сполучення з тимчасово окупованої території Криму до Баку не відповідають дійсності і є черговою дезінформацією, запущеною з пропагандистською метою», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, прес-служба Сухопутних військ ЗСУ повідомила, що  Росія активізувала інформаційні операції проти Збройних Сил України після інавгурації Володимира Зеленського.

    Як повідомлялося, соцмережа Facebook видалила 97 облікових записів, пов'язаних з російською пропагандою та дезінформацією, що поширювали фейки, зокрема, про Україну.

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