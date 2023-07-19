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У Запоріжжі відкрився центр психологічної та юридичної допомоги

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Запоріжжі відкрився центр психологічної та юридичної допомоги
Гуманітарний проєкт планує відкривати такі центри в інших містах, де працюють підприємства Метінвесту, щоб якомога більше людей змогли отримати психологічну підтримку
фото: Метінвест

Відкриття центру організували гуманітарна ініціатива Групи Метінвест «Рятуємо життя» та Глобальний договір ООН

У Запоріжжі почав роботу перший ком’юніті-центр «Опліч ХАБ» - безпечний інклюзивний простір, де відвідувачам пропонують індивідуальні психологічні консультації, групову арттерапію для дорослих і дітей, йогу, лекції та майстер-класи, а також юридичні консультації. Усі послуги центра безплатні та конфіденційні. 

Ця ініціатива є продовженням проєкту Mental Help ГД ООН в Україні, що спрямована на надання безплатної психологічної допомоги українцям у воєнний час. Відкриття центру організували гуманітарна ініціатива Групи Метінвест «Рятуємо життя» та Глобальний договір (ГД) ООН в Україні, за сприяння Запорізької обласної ради й інших партнерів. Метінвест допоміг облаштувати та вмеблювати приміщення для організації центру, а також залучив психологів і персонал. У майбутньому планується відкриття таких центрів і в інших містах, де працюють підприємства Метінвесту.

«На сімнадцятий місяць війни кожен із нас перебуває у стані психологічного виснаження. Ми навчилися тримати це виснаження у собі, але це негативно впливає на наше ментальне здоров’я. Є велика кількість жінок, що мають стати опорою для своїх дітей, для своїх коханих, які повернуться з війни. Їхнє ментальне здоров’я в пріоритеті. Багато дітей через стрес можуть мати певні психологічні травми, навіть якщо їх не видно неозброєним оком. «Опліч ХАБ» – саме те місце, куди завжди можна звернутися і де ніколи не відмовлять», – відзначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

У хабі працюють найкращі фахівці у сфері психології, арттерапії та йоги, які пройшли навчання від міжнародних експертів з Israel Trauma Coalition, UCLA та University of Denver.

«Немає фізичного здоров’я без ментального, а ментального – без фізичного. Протягом дуже тривалого часу запоріжці та вимушені переселенці перебувають у постійному стресі. Багато хто намагається тримати всі емоції в собі, але це тільки шкодить. Від імені обласної ради хочу подякувати усій команді проєкту за те, що ви об’єдналися навколо такої важливої ініціативи та знайшли найкращий спосіб втілити задумане в життя. Дуже важливо зараз відчувати підтримку та намагатися будувати своє подальше життя. Тому закликаю усіх людей, які хоч раз задумувались про необхідність психологічної допомоги, завітати до «Опліч ХАБу», – сказала голова Запорізької обласної ради Олена Жук.

Усі, хто хоче отримати допомогу «Опліч ХАБу», можуть звертатися за адресою: вул. Добролюбова, 7, Запоріжжя. Записатися для участі в активностях центру можна за телефоном +380 66 853 78 98 або завітавши до центру.

Як відомо, гуманітарну ініціативу «Рятуємо життя» створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За 15 місяців повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей. Українці отримали близько 4 200 тонн продуктів і засобів гігієни, а лікарні – медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на 250 тисяч євро. Серед основних напрямів роботи «Рятуємо життя» – протезування та реабілітація військових та мирних жителів, а також психологічне відновлення жінок і дітей.

Теги: Запоріжжя переселенці українці реабілітація

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