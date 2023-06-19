Робота в Польщі влітку: зарплати й схеми обману українських заробітчан

Посередники часто набирають українців як дешеву робочу силу, заманюючи хорошими вакансіями, яких не існує

Для українських заробітчан кінець весни-початок літа – час активного пошуку сезонних робіт в європейських країнах, зокрема у Польщі. Проте бажаючи заробити багато наших громадян потрапляють у справжнє рабство.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Багато українців кажуть, що зараз в Польщі зарплати для наших земляків варіюються від 28 000 до 35 000 гривень. Але все залежить від кваліфікації, знання мови й роботодавця. Заробляти можна й набагато більше.

Як пише польське видання Gazetaprawna, зараз у Польщі мінімальна зарплата перевищує 3000 злотих (26,3 тис. грн), а в Україні близько 800 злотих (7 тис. грн). Також варто додати, що часто співробітники з України, які приїжджають до Польщі на заробітки, працюють понад 40 годин на тиждень, завдяки чому можуть заробляти ще більше.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Засновник Служби персоналу та експерт ринку праці Кшиштоф Інглот підтверджує, що здебільшого сезонні працівники залишаються у Польщі до пів року, щоб поправити свій домашній бюджет, а потім повертаються до України.

Агентство Rating Group нещодавно опитало українців які за останні 5 років періодично їздять на заробітки до Польщі з чотирьох українських прикордонних міст: Львова, Луцька, Тернополя та Івано-Франківська. Кожен третій працівник із України стверджує, що витрачає у Польщі від 200 до 500 злотих на місяць (2,6-4,3 тис. грн).

«Такі скромні витрати часто можливі завдяки великому соціальному пакету, який включає, серед іншого, харчування, транспорт до роботи та проживання. Однак є люди, які витрачають більше. 31% людей витрачають на це від 500 до 1000 злотих (4,3 – 8,7 тис. грн І 14% опитаних витрачає на проживання від 1000 до 2000 злотих щомісяця (8,7 – 17,5 тис. грн)», – пише видання. А от 55% опитаних заявляють, що не здійснюють міжнародних переказів до України.

«Здебільшого йдеться про жінок – серед них 60% взагалі не переказують гроші своїй родині порівняно з 46% чоловіків. Серед тих, хто робить регулярні грошові перекази, 12% людей виділяють з цією метою від 500 до 1000 злотих. 13% щомісяця відправляє своїм родичам від 1000 до 2000 злотих, а 12% виділяють для цієї мети понад 2000 злотих. Найменші суми від 200 до 500 злотих щомісяця переказують на свій сімейний рахунок загалом 8% людей», – йдеться у звіті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Правила безпеки

Українцям слід шукати лише перевірені вакансії у Польщі. Працевлаштуватись краще через знайомих, які можуть вам впевнено сказати, що умови та зарплатня дійсно відповідають дійсності. А от із фірмами-посередниками потрібно бути максимально обережними, вже після приїзду вони можуть запропонувати зовсім не ту вакансію, про яку домовлялися, нижчу зарплату. Або також можуть взяти з потенційного шукача роботи гроші за працевлаштування ще в Україні, але так і не працевлаштувати.

Посередники просто набирають українців як дешеву робочу силу. Заманюють хорошими вакансіями: робота на шоколадній фабриці, на упакуванні посуду, кави. Однак як тільки людина заплатить гроші, вона одразу опиняється заручником ситуації. Хороші вакансії із заробітком та безкоштовним житлом кудись зникають. Замість них пропонують важчу роботу на фабриці з упакування або оброблення риби, на м'ясопереробному заводі, в пральні тощо.

Якщо зарплату пропонують вище за ринкову – це теж привід насторожитися і додатково перевірити такого посередника чи роботодавця. Якщо вам обіцяють зарплатню на 4-50% вищу тієї, що отримують інші українці на схожих вакансіях – експерти радять пройти повз. Ймовірно це просто замилювання очей, або чого гірше – шахрайство. Тоді потенційний заробітчанин може лишитись і без грошей, і без роботи.

Безсумнівна ознака шахрайства під час працевлаштування – роботодавець каже заплатити за вакансію. На такі умови в жодному разі погоджуватися не можна.

Найголовніше – це намагатись знайти легальну роботу. Адже в такому разі хоч ви й втратите частину зароблених грошей на податках, але у вас буде гарантія того, що зарплату вам точно виплатять, а за умовами вашої праці стежитимуть.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цікаво, що згідно з дослідженням «Барометр польського ринку праці», у Польщі на початок 2023 року проживало 2,3 млн громадян України. При цьому 65% працездатних з них – працевлаштовані, а ще 24% перебувають у пошуку роботи. За даними постійного представництва Польщі в Євросоюзі, від початку повномасштабної війни понад 11 млн українців перетнули українсько-польский кордон. Близько 87% з них – жінки і діти.

Зазначимо, що відповідно до аналізу експертів, продавець у магазині зможе заробити від 18 до 22 злотих на годину (160-197 грн за курсом НБУ). Трохи більше – до 24 злотих на годину (215 грн) заплатять на пляжах. Офіціанти можуть заробити так само, однак у цьому випадку ще можна розраховувати на чайові. Найбільшу зарплату виплачують інструкторам з серфінгу – аж до 50 злотих на годину (500 грн).

Нагадаємо, українці на зборі ягід в Польщі можуть працювати по 12 чи 14 годин на добу у важких умовах. При цьому в них є лише один вихідний, а робочий день починається о 6 ранку. За даними аналітичного центру Gremi Personal, українці отримують не менше 17 злотих за годину. Це для низькокваліфікованих працівників. Таким чином мінімальна зарплата в місяць складає близько 3 800 злотих або 25,1 тисячі гривень. За фізичну роботу можна отримати в середньому 4 000 злотих або 26,5 тисячі гривень. Висококваліфіковані фахівці отримують близько 4 500 злотих або 29,8 тисячі гривень.