Вибухи в українських містах і «бавовна» у Криму: головне за ніч

Окупанти знову атакували Україну ракетами

Уночі у східних, південних, а також у низці центральних та північних областей лунала повітряна тривога. Під час неї вибухи прогриміли в Запоріжжі та Харкові. Крім того, звуки вибухів прозвучали в Сумах, хоча в місті на той час не була оголошена тривога. Водночас у тимчасово окупованому Севастополі у Криму росіяни нібито відбивали атаку українських безпілотників. «Главком» зібрав ці та інші новини в добірку, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи в українських містах

Увечері 15 липня у південних, східних, центральних і низці північних областей оголошувалася повітряна тривога через зліт ворожих бомбардувальників. У цей час у Запоріжжі було чути звук вибуху.

Пізніше вибухи пролунали в Сумах, коли в місті не було оголошено повітряну тривогу.

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«Шановні жителі Сум! Зберігайте спокій. Всі служби працюють. Деталі з'ясовуються! Очікуйте на офіційну інформацію», – написала Сумська ОВА.

Крім того, у ніч на 16 липня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.Російські окупанти, ймовірно, атакували місто ракетами з комплексу С-300. У центрі Харкова зафіксовані влучання. Інформації про постраждалих наразі немає.

«Бавовна» в Криму

Уночі 16 липня в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів. Про це заявив колаборант і представник окупаційної влади у Запорізькій області Володимир Рогов.

Згодом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив цю інформацію.

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«Сили ППО і флот відбивають атаку ворожих БпЛА на Севастополь над морем у районі м. Херсонес, у районі Севастопольської бухти і Балаклави», – написав він.

Повінь у Південній Кореї

Південну Корею сколихнули проливні дощі. Від повені загинули вже 33 людини. Шістьох із них витягнули сьогодні з затопленого тунелю у центральній частині країни. Про це інформує Reuters.

Міністерство внутрішніх справ і безпеки повідомило, що станом на 11 ранку за місцевим часом 10 людей вважалися зниклими безвісти. Оскільки сильні зливи спричинили зсуви та повені по всій країні, евакуйовано 7866 осіб.

ЗСУ ліквідували російського командира розвідувальної бригади

Українські захисники ліквідували російського полковника, командира 96-ї окремої розвідувальної бригади Максима Харламова. Про це повідомив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан із позивним «Штірліц» у Telegram.

Підозрюваних у замаху на Симоньян і Собчак відправлено у СІЗО

Басманний районний суд Москви учора, 15 липня, відправив до слідчого ізолятора сімох підозрюваних у справі про підготовку замаху на редакторку пропагандистського каналу RT Маргариту Симоньян та російську журналістку Ксенію Собчак. Про це повідомляє «Медиазона» з посиланням на пресслужбу суду.

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Як зазначається, четверо заарештованих – неповнолітні 2005 та 2006 року народження. Ще один був неповнолітнім на момент нібито скоєння злочину. Двоє інших заарештованих – це 18-річний Михайло Балашов та 22-річний Єгор Савельєв. Усі вони звинувачуються за статтею про хуліганство (частина 2 статті 213 КК).