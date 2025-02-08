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У затосунку «Резерв+» стався технічний збій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У затосунку «Резерв+» стався технічний збій
Збій у «Резерв+» ймовірно стався через високе навантаження на BankID
фото з відкритих джерел

Міноборони радить зберегти свій військовий документ на смартфон у pdf-форматі

Авторизація в «Резерв+» через BankID може бути тимчасово недоступна. Про це попереджає Міністерство оборони України.

Причина: високе навантаження на BankID.

«Якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі. Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот», – йдеться в повідомленні.

Якщо вам потрібно подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК у Міноборони просять зачекати.

«Також наголошуємо, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в Резерв+, документ у застосунку оновиться автоматично. Перепрошуємо за незручності та повідомимо, коли разом з командою BankID усунемо труднощі», – додали у відомстві.

Нагадаємо, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування за повісткою та оновити свої дані.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.

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Теги: Міноборони смартфон війна застосунок

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