Мешканець Львівщини скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки через суд

Комісія відмовила чоловікові, вказавши, що у нього «відсутній повний перелік документів

На Львівщині працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки відмовили військовозобов’язаному у наданні відстрочки від мобілізації. Підставою для відстрочки він вказав догляд за батьком із другою групою інвалідності, долучивши відповідні документи. Чоловік у суді визнав рішення ТЦК протиправним та зобов’язав повторно розглянути його документи. Про це пише Zaxid.net.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднене у судовому реєстрі у січні 2025 року, мешканець Львівщини звертався до одного з районних ТЦК, щоб отримати відстрочку від призову на час мобілізації через догляд за батьком із другою групою інвалідності. Заяву він надіслав поштою, долучивши, зокрема, копії паспортів, довідок до акту оглядів МСЕК, пенсійне посвідчення батька. Однак у жовтні 2024 року комісія відмовила йому в отриманні відстрочки, вказавши, що у нього «відсутній повний перелік документів згідно з абз.13 ч.1 постанови Кабінету Міністрів від 16.05.2024 №560».

Цю справу розглянув суддя Роман Брильовський, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він встановив, що позивач долучив до своєї заяви про отримання відстрочки документи, які передбачені законодавством, а представники ТЦК не вказали, яких саме документів бракує.

«Суд дійшов до висновку, що заяву позивача відповідач належним чином не розглянув, не дослідив всіх доказів та не здійснив перевірку наявності підстав для оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за наданими документами, що свідчить про протиправність рішення відповідача щодо відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу, оформленого протоколом комісії», – вважає суддя.

Рішення комісії суд визнав протиправним та скасував, зобов’язавши повторно розглянути документи позивача щодо надання йому відстрочки. На судове рішення ще можна подати апеляцію.

До слова, уряд ухвалив рішення про повне бронювання працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності. Мова йде про установи громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Як повідомлялося, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування (ТЦК) за повісткою та оновити свої дані. Про це повідомила заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві Лариса Козак.