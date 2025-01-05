У «Резерв+» частково відновили послугу відстрочки від мобілізації

У листопаді 2024 року у мобільному застосунку «Резерв+» з'явилися електронні відстрочки від мобілізації, проте послуга була доступна не для всіх

У грудні кібератака порушила роботу багатьох онлайн-сервісів

У мобільному застосунку «Резерв+» частково відновили послугу відстрочки. Вона була недоступна після атаки на державні реєстри. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«У Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків», – зазначила вона.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року у мобільному застосунку «Резерв+» з'явилися електронні відстрочки від мобілізації. Проте послуга була доступна не для всіх.

На першому етапі відстрочки могли оформлювати особи з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, а також студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.

Електронні відстрочки пізніше будуть доступні для всіх категорії військовозобов'язаних, які мають на це юридичне право.

У грудні кібератака порушила роботу багатьох онлайн-сервісів, включно з «Дією», оформленням ФОП і отриманням відстрочок у «Резерв+».

Нагадаємо, на одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки.

Крім того, Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.