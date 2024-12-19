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У «Резерв+» стався масштабний збій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У «Резерв+» стався масштабний збій
Технічна команда Міноборони займається відновленням застосунку
фото з відкритих джерел

Як зазначає Міноборони, доступ до «Резерв+» незабаром відновлять

У застосунку «Резерв+» проблеми з авторизацією та не працюють деякі функції. Причиною цьому став технічний збій. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Раніше в мережі користувачі почали скаржитися на труднощі при запуску мобільного додатку.

Як зазначила пресслужба відомства, упродовж декількох годин доступ до «Резерв+» повернеться.

«Міноборони перепрошує за незручності. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 17 по 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку «Резерв+». Припинення надання онлайн-відстрочок пов'язане із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Як повідомлялося, у застосунку «Резерв+» запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Сервіс онлайн-відстрочок доступний для людей з інвалідністю, студентів, аспірантів і докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку, а також багатодітних батьків.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.

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Теги: Міноборони застосунок мобілізація

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