Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Воєнний стан було введено в Україні 24 лютого 2022 року
фото: president.gov.ua/Офіс президента

У середині січня Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року. Про це йдеться на сайті парламенту.

Як повідомлялося, 15 січня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.  Рада в 14-те ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Таким чином, вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації. Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Як повідомлялося, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП.

До слова, для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 тис. осіб із так званого «спецконтингенту». Загалом для заміщення втрат наявних військових частин та зʼєднань у війні проти України Кремль у 2025 році має намір мобілізувати щонайменше 280 тис. осіб.

Читайте також:

Теги: мобілізація воєнний стан війна президент Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій та Світлана впевнені, їхнє кохання допомагає їм легше переживати війну
Військовий освідчився коханій у незвичному місці
2 лютого, 20:13
Президент США знову вкотре підкреслив, що якби він тоді був президентом, то не допустив би цієї війни
Трамп заявив, що вони з Путіним можуть зробити «щось важливе» для припинення війни в Україні
1 лютого, 00:56
Чому Україна програє боротьбу за пам'ять про жертв нацизму у Німеччині?
Чому Україна програє історичну баталію у Німеччині
29 сiчня, 15:52
Окупант Чебодаєв був уродженцем республіки Хакасія
Сили оборони ліквідували російського кандидата у майстри спорту з боксу
24 сiчня, 14:43
Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун прибув на інавгурацію Трампа
На церемонію інавгурації Трампа прибули почесні гості (фото, відео)
20 сiчня, 18:16
Ключові тези промови держсекретаря Марко Рубіо
Основні вектори майбутньої зовнішньої політики США: Америка передусім та Китай – головний суперник
16 сiчня, 11:46
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9791 танків
Втрати ворога станом на 16 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
16 сiчня, 07:40
На думку Пашиняна, в Баку очікують, що Вірменія відповість агресивно, щоб потім казати про порушення режиму припинення вогню з боку вірменської армії
Алієв назвав Вірменію «фашистською державою». Пашинян відреагував
8 сiчня, 15:02
39-річний узбекистанець, чиє імʼя не називається, підписав контракт у червні 2023 року в Москві
В Узбекистані засуджено учасника російсько-української війни, який убив 10 бійців ЗСУ
5 сiчня, 17:19

Події в Україні

Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців
Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців
Україна повернула з російського полону 150 захисників
Україна повернула з російського полону 150 захисників
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Вибух у будівлі ТЦК у Рівному. Спецслужби Росії дистанційно підірвали свого агента – СБУ
Вибух у будівлі ТЦК у Рівному. Спецслужби Росії дистанційно підірвали свого агента – СБУ
У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК
У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК
На Херсонщині від повторної атаки дрона постраждали поліцейські, які рятували поранених
На Херсонщині від повторної атаки дрона постраждали поліцейські, які рятували поранених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
17K
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
12K
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg
9484
Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини
9157
Нова перша леді Сирії вперше з'явилась на публіці: що про неї відомо

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua