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ТЦК роз’яснив, як діяти з повісткою при наявності бронювання чи відстрочки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ТЦК роз’яснив, як діяти з повісткою при наявності бронювання чи відстрочки
Повістки генерує та надсилає «Укрпошта» через електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів («Оберіг»)
фото з відкритих джерел

Громадянин, який проігнорував повістку, може бути притягнений до адміністративної відповідальності

Наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування (ТЦК)  за повісткою та оновити свої дані. Про це повідомила заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві Лариса Козак, передає LIGA.net.

За її словами, повістки генерує та надсилає «Укрпошта» через електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів («Оберіг»).

«Повістки ці надходять абсолютно без визначення наявності відстрочки або бронювання», – пояснила Козак.

Посадовиця зазначила, що наявність відстрочки або бронювання не звільняє військовозобов'язаного від обов'язку прибути до відповідного ТЦК за повісткою. Вона послалася на 22-гу статтю закону про мобілізацію, відповідно до якої громадянам необхідно прибути до військкомату в час, місце і строк, зазначені у повістці.

Якщо ж громадянин проігнорує повістку, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності, резюмувала Козак.

Нагадаємо, учора, 15 січня, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.  Народні депутати проголосували за законопроєкти №12404 і 12405, які були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським. «За» віддали свої голоси 315 народних депутатів. Вже 14 раз Рада ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Таким чином, вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

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Теги: козак Укрпошта реєстр ТЦК мобілізація

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