Відстрочки у «Резерв+» продовжуватимуться автоматично

Функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені через «Резерв+»

Функція автоматичного продовження відстрочок незабаром стане доступна для багатодітних батьків

Відсьогодні у застосунку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Раніше для продовження онлайн-відстрочки було потрібно надсилати новий запит у застосунку. Тепер достатньо лише оновити військовий документ», – зазначила заступниця Умєрова.

Спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені через «Резерв+». Йдеться про людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду, а також студентів, аспірантів і докторантів. Згодом функція автоматичного продовження відстрочок стане доступна й для багатодітних батьків.

Нагадаємо, у «Резерв+» знову доступні відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів, які раніше були недоступні через технічні проблеми в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Як повідомлялося, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування за повісткою та оновити свої дані.

Раніше Міністерство оборони спростувало інформацію про мобілізацію студентів та викладачів. Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.

Як зазначає Міноборони, надання відстрочки здобувачам професійної, фахової передвищої та вищої освіти, інтернів і докторантів, а також викладачам регламентується законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Водночас постановою Кабінету міністрів від 31 грудня 2024 року №1558 внесено важливі зміни. Тепер чітко визначено правила надання відстрочки для здобувачів освіти та педагогічних працівників.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.