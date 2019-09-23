  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У жовтні в українців буде додатковий вихідний

    • Розсилка
    Загалом, у жовтні буде дев'ять вихідних днів і 22 робочих - У жовтні в українців буде додатковий вихідний
    Загалом, у жовтні буде дев'ять вихідних днів і 22 робочих

    День захисника України, що відзначається 14 жовтня, припадає на понеділок

    У жовтні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде додатковий вихідний день, оскільки свято День захисника України, що відзначається 14 жовтня, припадає на понеділок.

    Про це йдеться у статті 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

    Загалом, у жовтні буде дев'ять вихідних днів і 22 робочих.

    Читайте також

    Зазначимо, День захисника України став офіційним святом в 2015 році.

    Крім того, 14 жовтня є офіційною датою заснування Української повстанської армії (УПА).

    Також 14 жовтня відзначається День українського козацтва. Здавна в цей день в Україні також відзначається велике релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Завдяки шанобливому ставленню українського козацтва за цим святом закріпилася ще й друга назва - Козацька Покрова.

    Відзначимо, у вересні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем було дев'ять вихідних і 21 робочий день. Додаткових вихідних днів у вересні не було.

    Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, серед офіційних свят День захисника України є важливим для 14,4% українців.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

    Читайте також
    вихідні свята День захисника України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ