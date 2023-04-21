Україна активно готує бригади та підрозділи. Звернення президента (відео)

Зеленський сьогодні провів спеціальну нараду щодо тих заходів, які мають відбутися найближчими тижнями й місяцями

Передова – пріоритет номер один. Україна активно готує нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їхнього забезпечення, тренування, інтеграції в загальний План оборони – щоразу на засіданнях Ставки. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Усі в Україні маємо розуміти, що головним завданням держави є деокупація наших територій, повернення наших земель і наших людей із російської неволі. Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання. І я вдячний усім, хто допомагає. Хто зберігає увагу світу до України. Усім, хто створює в Україні робочі місця, хто сплачує податки, хто залишається в країні й підтримує роботу своїх підприємств. Усім, хто організовує збори для наших воїнів та відновлення – збори в Україні, в інших країнах… Зараз так само, як і минулого року, усім нам треба зберігати єдність, мобілізованість та повну концентрацію на обороні», – сказав президент.

Зеленський подякував кожному й кожній, хто на державних оборонних підприємствах та в бізнесі, який долучився, виробляє зброю та амуніцію, дрони, усім, хто ремонтує техніку, хто створює нову техніку, зокрема для розмінування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні на засіданні Ставки учасники предметно розглянули ракетну програму та питання щодо боєприпасів.

«Увесь день максимальна увага комунікації у форматі «Рамштайн», сьогодні – засідання. Я дякую тим партнерам, чия рішучість цілком відповідає реальній ситуації й потребам на полі бою. Очікую доповідь міністра оборони за результатами «Рамштайну». Говорив із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку, вона була з візитом у Києві. Ключове – це реальна економічна взаємодія ЄБРР з Україною, залученість банку до відновлення й розвитку нашої країни», – додав глава держави.

Президент наголосив, що кожна інвестиція, кожне збережене чи створене робоче місце в Україні, кожен реалізований економічний проект – це теж захист. А коли йдеться про захист, критично важливою є швидкість.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Зеленський сьогодні провів спеціальну нараду щодо тих заходів, які мають відбутися найближчими тижнями й місяцями.

«Ми детально опрацьовуємо зміст кожного заходу. Україна й наші воїни не мають часу на формальну політику та будь-які непрактичні речі. Кожен захід, кожні переговори й зустрічі мають дати конкретну допомогу обороні, мають конкретно посилювати наших воїнів і захист наших цінностей. Зброя й снаряди для наших воїнів, стійкість для нашої економіки, реальна підготовленість до будь-яких сценаріїв – усе це абсолютно предметно. Так було й так буде», – додав він.

Крім того, глава держави подякував воїнам.

«Бахмут. За сміливі дії – 5-й окремій штурмовій бригаді. Дякую, хлопці! Лиманський напрямок. За стійкість і надійне утримання позицій – 66-та окрема механізована бригада. Молодці! 96-та Київська зенітна ракетна бригада. Дякую вам, воїни, за влучність! Дякую всім, хто зараз на позиціях, в окопах, на бойових завданнях, на бойовому чергуванні! Дякую всім, хто допомагає фронту! І, будь ласка, згадуйте тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну й українців. Світла памʼять нашим героям!», – завершив президент.

Нагадаємо, триває 422-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», вісім із них було знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.